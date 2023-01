Que las segundas oportunidades nunca fueron buenas es algo de lo que sabe, y mucho, Carmen Lomana (74). De ahí que la socialité se posicione radicalmente en contra de la reconciliación entre Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (33), tan solo unos meses después de protagonizar su sonada ruptura tras ver la luz un vídeo del empresario madrileño siendo desleal a la marquesa de Griñón durante la celebración del festival Burning Man, celebrado cada año en el desierto de Nevada, en Estados Unidos.

Ha sido durante la pasarela We Love Flamenco de Sevilla, celebrada este sábado en la capital andaluza, cuando la empresaria y colaboradora de televisión ha respondido tajante, y en un tono burlón, a los micrófonos de Gtres, acerca de qué opina sobre los últimos acontecimientos de la pareja: «Esta niña cuenta un cuento distinto cada día. Que se case ya y se quede tranquila».

Unas declaraciones muy a la par a las recogidas por el programa [email protected] esta misma semana, en las que Lomana se mostraba muy molesta por la actitud de ambos después de que se hiciera público que vuelven a estar juntos. «Le preguntan, y qué tal, tú estás muy enamorada, te lo pasas bien… y contesta: Ay, lo pasamos fenomenal porque nos reímos mucho y nos contamos cosas divertidas y nos reímos de todo. «Bueno vale, que se ríen de todo, de memeces. No se puede ser tan memo después de la que has montado debes contar una historia bonita, coherente. Por lo menos si mientes, miente bien. Y si no mientes, pues también. Me aburre que me mata esta pareja», señaló.

De quien no ha querido pronunciarse, sin embargo, es de Isabel Preysler (71) y Mario Vargas Llosa (86). Si bien hace unos días Carmen Lomana cargaba duramente contra la viuda de Miguel Boyer, metiéndose incluso con su aspecto físico -«Han dicho que tiene una corte de señores detrás esperando. Yo solo he dicho que ya no es lo que era. ¡Qué pena y qué mal operada está! Hay gente que está maravillosamente bien operada y otra que no»- expresó, ahora la que fuera colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha reculado y prefiere «no decir nada». «Ya he dicho lo que tenía que decir. Tampoco es una persona importante en mi vida, lo único que quiero es que sea feliz», responde.

Carmen Lomana defiende a Shakira

Era imposible no conocer qué le ha parecido a Carmen Lomana la #53 de Shakira (45) y Bizarrap (24) que la colombiana ha dedicado a Gerard Piqué (35) y su actual pareja, Clara Chía (25). En este marco, la socialité ha asegurado que el hit le «ha encantado, la adoro, creo que es un alegato con el que muchas mujeres se han sentido identificadas y que tiene mucha gracia. Además, esto no es nuevo, hemos visto a Paquita la del Barrio diciendo rata inmunda, animal rastrero…a Celia Cruz, Rocío Jurado o Lola Flores».

Además, Lomana se ha pronunciado al respecto de las críticas que la cantante ha recibido por sus hijos en común con el futbolista, y dejado claro que no tienen que importarle porque «lo tienen asimiladísimo», ha señalado. «A Shakira lo que le sacó de quicio es saber que esa mujer entraba en casa cuando ella no estaba. Ella debe ser una buena ama de casa y sabía que en la casa tenía mermelada por si llega alguien pero ni Piqué, ni ella tomaban nunca, y los niños tampoco. De repente, la mermelada desaparecía y dijo: aquí está entrando alguien. Otra de las cosas que le sacó de juicio es que la suegra lo sabía», añade.