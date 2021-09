De Carmen Lomana a Anne Igartiburu, los VIP celebran el regreso del Teatro Real

El Teatro Real de Madrid ha vuelto a desplegar su alfombra roja para inaugurar una nueva temporada. Como es habitual, decenas de rostros conocidos se han acercado hasta el emblemático edificio, ubicado a apenas unos metros del Palacio Real, para disfrutar de la música y la cultura. Un estreno que ha tenido lugar sin incidentes aunque con un cambio de agenda, pues la Reina Sofía ha tenido que suplir a los Reyes Felipe y Letizia, que se han desplazado hasta la isla de La Palma para conocer el alcance y consecuencias de la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Más allá de este pequeño cambio, el famoso teatro ha vuelto a recibir a sus más acérrimos seguidores, entre los que se ha encontrado Carmen Lomana, rostro habitual en todas las inauguraciones de temporada. «No podía faltar ni al inicio ni al final, yo vengo a todo», ha asegurado la socialité, que en esta ocasión ha acudido acompañada de un apuesto amigo del que no ha querido hablar, «aunque fuéramos los mayores amantes del mundo no te lo iba a decir», ha dicho. Además, Carmen le ha deseado lo mejor a su amiga Ainhoa Arteta, «lo importante es que ella esté bien, que se recupere y que lleguen a un acuerdo para no hacerse daño. De salud está fenomenal y mucho mejor va a estar», ha dicho.