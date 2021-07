Tamara Falcó tiene un verano muy ajetreado. La marquesa de Griñón apenas ha podido disfrutar por el momento de unos días de descanso, aunque siempre que su apretada agenda se lo permite, aprovecha para hacer alguna escapada junto a su novio, Íñigo Onieva. De hecho, el pasado fin de semana, la pareja se trasladó hasta Valladolid, donde estuvieron disfrutando de la gastronomía y los vinos de la zona.

Este miércoles, la hija de Carlos Falcó se ha desplazado hasta la ciudad de Burgos para participar en un coloquio dentro del marco del programa “Diálogos en la Catedral para la Concordia”, que ha tenido lugar en la catedral. Un evento en el que la socialité ha comentado el papel de la mujer en la Iglesia, algo que para Tamara es muy importante, ya que, para ella, la fe ocupa un lugar fundamental en su vida.

La joven se ha mostrado encantada de asistir a este encuentro y ha comentado que ella intenta en ocasiones impulsar a su familia a ir a la Iglesia: “en la medida de lo posible, pero es verdad que la diferencia está en que tiene que salir de ti. Yo creo que forzar a alguien sería un error porque al final causa rechazo. Yo voy a mi bola un poco y ellos de repente, mi hermana se casa y me dice: “oye, no conocerás a algún sacardote…”. Dios va moviendo fichas cuando él lo cree oportuno”, asegura.

Tamara ha reconocido que la fe le ha cambiado la vida: “me ha cambiado todo. Yo iba sin rumbo, no sabía muy bien cuál era el propósito de estar aquí y era infeliz. Había momentos en los que pensaba que era feliz, pero pasaba muy rápidamente y de repente a través de María conocí a Jesús y todo cambió”.

La hija de Isabel Preysler cumple cuarenta años en apenas unos meses pero todavía no ha hecho planes para esta fecha tan especial: “Chábeli, Julio y Enrique es verdad que están en Estados Unidos y ahora se ha complicado muchísimo viajar. Tuve mucha suerte de conocer a mi sobrina justamente antes de la pandemia, pero era un bebé mini y ahora cuando la veo digo: “pero bueno…” porque ya es una niñita. También entiendo que ellos han hecho sus vidas en Estados Unidos y a mí no me importa nada tener que moverme allí y pasar tiempo con ellos. Ahora mismo es verdad que están cerrando fronteras y en Estados Unidos están muy preocupados, entonces se vuelve a complicar. Parecía que sí, pero ahora otra vez está un poco más complicado”.

La marquesa de Griñón acaba de publicar un libro de recetas. Ella misma ha declarado que ha heredado de su madre el amor a la familia y de su padre a la gastronomía: “bueno, y el amor a la familia, piensa que mi padre también se separó tres veces y él hacía un esfuerzo porque todos los hermanos nos lleváramos bien… Muchos amigos nos ponen como ejemplo porque es verdad que él hacía el esfuerzo y eso al final hace piña”, sentencia. Una realidad que no siempre es fácil cuando hay separaciones de por medio: “él lo consiguió y yo creo mucho en la igualdad. Mi madre hizo las cosas muy bien, pero mi padre también hizo las cosas muy bien”.

Tamara asegura que su padre se alegró mucho de que ella se acercara a la religión, pero reconoce que hubo un momento en el que también se preocupó un poco: “a mí nunca se me han dado bien los términos medios”.

La Marquesa lleva ya tiempo con Íñigo Onieva y vive un dulce momento, de hecho, los rumores de boda no dejan de crecer. Aunque no lo confirma, ella sí es de las que se casan por la Iglesia: “claro, justamente ahora que estoy ennoviada y que estoy ilusionada”. Además, Íñigo comparte con ella esta filosofía: “sí, sí que la comparte y bueno, la verdad es que poquito a poco. Él hace un esfuerzo y hay veces que le cuesta, pero entiende que para mí es muy importante. Lo bueno que te repite mucho la Iglesia es el tiempo del noviazgo y conocer bien a la persona. Yo creo que parte del curso prematrimonial es justamente para asegurarte que conoces bien a esa persona. Me lo dice la gente y digo: “bueno, es que no hemos hecho ni el año”. Tamara tampoco descarta convertirse en madre: “me encantaría, yo soy súper niñera y me encantaría, pero tengo unos sobrinos y una ahijada maravillosa”.

Hace algunas semanas, Esther Doña confirmó que iba a publicar unas memorias donde iba a relatar su vida junto a Carlos Falcó. Un libro que va a llevar por título “La vida de un gran hombre a través de mis ojos” y que estará disponible el próximo otoño. “La verdad es que sí que lo he visto un poco por redes y el título me ha parecido muy bonito, creo que dice mucho de ella que recuerde a mi padre de esa forma y bueno, tampoco leo mucho ya de por sí, entonces no sé si… La Biblia sí, pero últimamente más el evangelio en misa”, asegura. Tamara recalca que le parece un gesto bonito por parte de la viuda del Marqués: “el gesto me parece bonito y me gusta. Yo sé que papi la quería un montón y cuando la oigo hablar de él con tanto cariño me alegro de que la llegase parte de ese amor”, sentencia.