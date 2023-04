Carmen Lomana fue una de las invitadas al 50 aniversario de la firma de calzado Martinelli, evento en el que se dejaron ver los rostros más conocidos de la geografía nacional. Como ya acostumbra a hacer, atendió a las cámaras de Gtres sin problema para comentar algunos de los temas más candentes de la actualidad, en concreto la nueva maternidad de Ana Obregón que no ha estado exenta de polémica. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su paso atrás respecto al tema.

Cabe recordar que la socialite fue la primera en pronunciarse respecto al ADN de la pequeña, confirmando antes que la propia protagonista que Ana Sandra se había engendrado con el esperma de Aless Lequio. Soltó una bomba que copó los titulares de la prensa nacional, pero parece que ha aprendido de sus errores y ya no va a entrar en detalles sobre este tema tan complejo. «Ya he hablado todo lo que tenía que hablar», ha sentenciado.

Unas palabras que llegan justo después de haber salido a la luz El chico de las musarañas, en el que Ana Obregón ha contado pequeños detalles del cáncer de su hijo y cómo pensó en quitarse la vida cuando lo perdió. Además, la bióloga también ha relatado la última voluntad de Aless: ser padre. «Ahí hay un conflicto de intereses, porque Lequio dice que no dejó escrito nada, probablemente lo haya dicho de palabra. Son temas tan personales, que lo que habría que hacer es no airearlos, guardártelos para ti, disfrutar de esa niña maravillosa y airearlos lo menos posible», ha sentenciado, alegando que ella es mucho más privada con su vida personal.

Carmen Lomana y Ana Obregón mantienen una relación de amistad desde hace años y, aunque no hablan constantemente, sí que han mantenido el contacto en este momento tan especial en la vida de la actriz. «La quiero mucho y le he dicho: ‘te envidio cuando te veo con esa felicidad’», ha confesado, añadiendo que tiene muchas ganas de conocer a la pequeña y dar un abrazo a la presentadora. Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta del regreso de Obregón a España, pero probablemente sea muy pronto: «Creo que tiene intención de venir en cuanto pueda, pero tiene muchos temas de papeleo y luego está muy a gusto allí. Tú sabes que Ana mide muy bien los tiempos».

Apoyo a Juan Carlos

Si algo caracteriza a Lomana es que no tiene problema en decir lo que piensa, y así lo ha hecho una vez más. No es ningún secreto que la socialite siempre ha estado del lado de don Juan Carlos y así lo ha hecho saber una vez más, justo cuando el padre de Felipe VI ha regresado a España para no perderse las regatas de Sangenjo. «Me parece que está en su derecho de venir a su país cuando le de la gana. Creo que se ha probado, que yo sepa, que no tiene nada pendiente con la justicia», ha comenzado diciendo. Según cuenta, los amigos que tiene en Emiratos Árabes no entienden la situación con el marido de doña Sofía, y ella tampoco: «Es un persona que ha hecho mucho por España, que su gran problema han sido las faldas que le han perdido…». Asimismo, ha opinado que debería volver cuanto antes, porque sería «una vergüenza» que se muriera fuera de sus fronteras: «Qué vergüenza para todos los españoles, incluido su hijo».