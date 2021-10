Belén Esteban y Jesulín de Ubrique en el punto de mira. Esta semana salía a la luz que Julia Janeiro, se ha sometido a una operación de aumento de pecho. Hecho que hacía preguntarse a Belén Esteban que quién es quien ha podido pagar la intervención de la influencer. «A mí lo único que me molesta es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda. Y no meto a la Jose», ha comenzado diciendo visiblemente molesta. “A ella no la meto porque ella no tiene nada que ver. Pero ha llegado un momento… Y sé que cuando llegue a casa me van a regañar, pero voy a dar las gracias a una persona: a ti, a la tía de mi hija, a Mamen», ha comentado Belén refiriéndose a Carmen Janeiro en el plató de Sálvame.

Por su parte, Gema López, ha querido intervenir y revelar detalles sobre esta nueva polémica familiar, pues ha asegurado que ella tiene información de primera mano y que le consta que Carmen Janeiro se enfadó muchísimo con Jesulín cuando el torero se desentendió económicamente de la mitad de los estudios de la hija que tiene en común con Belén Esteban.

«Yo lo que sé es que en un principio Jesulín de Ubrique estaba dispuesto, pensó que era su obligación, que en realidad lo es. Y toda la familia estaba contenta con esta decisión», ha explicando López. Además, la colaboradora ha afirmado que Carmen Janeiro tuvo una conversación con su hermano en la que defendió a su sobrina.

«Cuando el padre recula quien no da crédito a que se eche para atrás es Carmen Janeiro. Y yo os aseguro que le monta un pollo a su hermano de tres pares de narices porque no entiende que se tome esta decisión, porque sabe perfectamente cómo es esa persona, sabe lo responsable que es y lo bien que le vendría el estudiar fuera», ha continuado diciendo Gema López.

«Según tengo entendido, en casos generales, que sí es verdad que los padres tienen la obligación de pagar los estudios básicos a sus hijos. Todo lo que se considere un extra, porque quieras estudiar fuera y tal, la ley a determinada edad no obliga. Por lo menos así creo que yo que asesoraron a Jesulín», ha revelado Gema López sobre el presunto motivo por el que el diestro retiró la ayuda económica a su hija.

Belén Esteban no ha podido aguantar el enfado y ha estallado contra el padre de su hija. «Mamen, muchas gracias por ser la única de la familia que te preocupas. Estaré siempre agradecida, muchísimas gracias, te lo digo de corazón. Y también le quiero dar las gracias, por alguna cosa también, a Beatriz Trapote. Gracias. Lo digo y nunca lo había dicho. Y qué suerte tienes Jesulín de que tu hija no me deje hablar, esa es la suerte que tú tienes ahora mismo. Porque si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza, ¡qué suerte tienes de la niña que tienes!», ha sentenciado.