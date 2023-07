La familia Campos es uno de los clanes más importantes de Telecinco, a pesar de que en estos momentos solo está en activo Alejandra Rubio. La colaboradora acaba de recibir una traición por parte de una de sus compañeras, al menos ella lo considera así. La situación ha llegado hasta tal punto que Carmen Borrego se ha visto obligada a intervenir. Desde que acabó Sálvame no se sabía nada de ella, así que su reaparición está generando mucha expectación.

Carmen Borrego ha llamado en directo al programa Fiesta, donde ha salido a la luz una información comprometida. La periodista Mónika Vergara asegura que Alejandra Rubio ha hablado mal de José María, el hijo de Carmen. La joven colaboradora lo niega y ha explicado que lo mismo que dice delante de las cámaras lo dice detrás. Asegura que no tiene nada que esconder y recuerda que ella fue la primera en reconocer que la relación con su primo se había enfriado.

Alejandra Rubio en Fiesta / GTRES

«Me parece muy sucio», le ha dicho Alejandra a Mónika. La periodista ha aireado una conversación que mantuvieron en privado y la hija de Terelu Campos lo considera injusto. Carmen Borrego ha ayudado a su sobrina, ha dejado claro que era amiga de Mónika y que no entendía por qué se había portado así con Alejandra.

Carmen Borrego se posiciona con Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha asegurado que lo único que ha hecho ha sido defender a Carmen, pues considera que José María se ha portado mal con ella. La hermana de Terelu Campos, al escuchar estas palabras, ha irrumpido en Telecinco a través de una llamada para dejar clara su postura.

«Solo llamo para apoyar a Alejandra, para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida. Si mi sobrina tiene un comentario de su primo, fuera del programa, está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia», ha declarado.

José María Almoguera con su mujer / GTRES

Carmen cree que Alejandra Rubio está en todo su derecho de opinar sobre José María en privado, lo que no entiende es que Mónika Vergara se aproveche de esto para generar contenido.

«Me parece feísimo»

Alejandra Rubio y Carmen Borrego han tenido problemas en el pasado, sobre todo cuando trabajaban juntas en el programa Viva la Vida. Ahora han solucionado sus diferencias y la hija de María Teresa Campos no consiente que nadie incomode a la joven, aunque lo que realmente le ha molestado es que la autora de todo sea Mónika, a quien consideraba una buena amiga.

«Me parece feísimo por parte de Mónika, que es bastante amiga mía, que le haya hecho esto a mi sobrina. Un comentario entre compañeros nunca debe ser utilizado en directo». Alejandra insiste en que no habló mal de José María, lo único que hizo fue decir que había tenido «una infancia rebelde». En estos momentos no tiene demasiada relación con él y ve todo con más perspectiva, por eso cree que su primo no se portó bien con Carmen en el pasado.