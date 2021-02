Nada mejor que tomar un aperitivo en una terraza y charlar distendidamente para solucionar las cuentas pendientes. Eso es lo que han hecho Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Las dos se han citado en una cafetería de Madrid, quién sabe si con el objetivo de dejar atrás la guerra abierta que tienen desde hace semanas. Un encuentro que llega pocas horas después de que la hija de Terelu Campos reconociera abiertamente en ‘Viva la Vida’ que la relación con su tía había sufrido un enfriamiento progresivo.

Tía y sobrina han sido conscientes de que este asunto ha llegado demasiado lejos. La crispación ha sacudido a toda la familia y el último fin de semana ha sido muy movido. Quizás por eso han decidido aparcar sus diferencias y citarse en este bar de la capital, con el tímido sol como testigo. Allí han disfrutado de un agradable rato y de una refrescante bebida. A las dos se las ha visto charlar de manera muy animada, seguro exponiendo sus argumentos, rebatiendo los de la otra y tratando de llegar a un punto de entendimiento.

A juzgar por las imágenes, la reunión familiar fue bastante fructífera. A su salida de la cafetería, ninguna de las dos quiso hacer declaraciones acerca de cómo había ido su cara a cara. Será en los próximos días, puede que el fin de semana en su programa, cuando se empiece a deslizar el contenido de este encuentro.

El enfrentamiento entre ellas ha llegado demasiado lejos y ha salpicado a toda la familia. Una de las víctimas colaterales ha sido la madre de Alejandra Rubio y hermana de Carmen Borrego. Terelu Campos se mostró completamente hundida el pasado domingo en el plató de ‘Viva la Vida’. Allí coincidió con su hija, a quien no dudó en reprocharle el modo con el que está llevando este distanciamiento con su tía y le instaba a hablar estas cosas en privada.

Llevan meses con una tensión que se ha hecho palpable, pero no fue hasta hace unos días cuando Alejandra reconoció abiertamente el desencuentro con Carmen Borrego: «Hace mucho que no tenemos la misma relación. Teníamos una relación súper buena cuando era más pequeña y ahora ya no la tenemos por diferentes motivos. Tampoco le doy mucha importancia y me olvido de muchas cosas y no las cuento en ningún lado porque es una tontería». Kiko Matamoros aportó que el motivo del enfrentamiento eran los celos de la hermana de Terelu Campos ante el meteórico ascenso mediático que ha sufrido Alejandra Rubio desde que cumplió la mayoría de edad. Borrego negaba esa versión y aseguraba que ella siempre se ha sentido «una más» y que no ha tenido pelusa de su sobrina.

Alejandra tuvo otro encuentro, esta vez con su madre, en el plató de su programa. Fue este pasado fin de semana. Terelu no escondía su malestar y aunque en un primer momento trataba de pasar el tema de soslayo, acabó por explayarse: «No he comentado nada de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace unas semanas. Lo primero es la familia y después viene todo lo demás». No obstante, no ocultaba la herida abierta entre su hija y su hermana: «Cuando estamos juntos no hay una sensación de que cuando están en mi casa sea una cosa desagradable o incómoda. Eso hay que pararlo ya porque se ha llevado a donde no se tiene que llevar», decía.

Una versión con la que Alejandra Rubio no estaba demasiado de acuerdo y rebatió a su madre: «Cada uno tiene un concepto de familia muy diferente. Nunca voy a decir nada en contra de mi familia, nunca voy a hacer daño a posta. Cada uno tiene su manera de pensar. No voy a venir aquí a mentir a nadie. Con la verdad se va a todas partes. Respeto la forma de pensar de cada uno pero quiero me respeten a mí», comentó la joven.