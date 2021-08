Carlota Corredera se rompe en ‘Sálvame’: “estoy fatal”

Tarde de emociones fuertes en el plató de ‘Sálvame’. A pesar de que los grandes protagonistas de la jornada han sido Anabel Pantoja -que ya se despide del programa antes de su boda- y Rafa Mora, Carlota Corredera ha vivido un momento cargado de emoción cuando Jorge Javier Vázquez ha llamado al espacio. El periodista se encuentra en estos momentos disfrutando de unos días de descanso y aunque no ha dado muchos detalles sobre dónde se encuentra, no ha dudado en interrumpir sus vacaciones para informar de una entrevista que va a publicar la revista ‘Lecturas’ y en la que, según ha confirmado, le hace una propuesta a Carlota Corredera, entre otras cosas. Jorge Javier ha comentado que en sus declaraciones habla a corazón abierto de algunos de los compañeros de Mediaset, especialmente de Kiko Matamoros, Gema López y Rosa Benito.

El presentador no ha dado más detalles sobre estas declaraciones, pero sí que ha mantenido una conversación con Carlota Corredera, que no ha podido contener las lágrimas. Y es que las últimas semanas han sido complicadas para la gallega, entre críticas y rumores tanto por parte de la audiencia como de algunos colaboradores. La presentadora ha reconocido que está atravesando un momento difícil: “ha sido mi peor verano”, ha dicho. Unas palabras que ha pronunciado cuando Jorge Javier le ha preguntado cómo estaba y ha reconocido que, aunque él estaba muy bien, también algo inquiero por lo que está sucediendo en el programa.

“Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar. Ayer me dieron mi primer premio y dije que era un premio que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional porque lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. No te lo voy a negar, este verano ha sido mi peor verano en ‘Sálvame’… Estoy fatal”, ha recalcado la de Vigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Jorge Javier Vázquez ha intentado consolar a su compañera: “para superar este tipo de situaciones lo fundamental es reconocerlo y no esquivar la crisis y decir ‘esto me está afectando’. Coges aire otra vez, impulso y continúas. Me parece bien decir que no estás bien. Me parece una señal de gran valentía”, ha dicho el de Badalona, que ha asegurado además que entiende muy bien a la gallega: “entiendo perfectamente por lo que estás pasando. No solo implica a los que lo vivimos. Salpica a toda la familia también. Cuando uno está solo se vive con más tranquilidad y mejor. También tienes que preocuparte de que los que están a tu lado intenten no sufrir”, ha dicho. Antes de despedirse, Jorge Javier no ha dudado en recordarle a Carlota Corredera que, por muy malas que sean las circunstancias, “todo esto también pasará”, ha insistido el presentador.