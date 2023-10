Este martes, Carlos Iglesias ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid a prestar declaración tras ser acusado de defraudar 19 millones de euros a Hacienda por un delito cometido, supuestamente, en 2001. El hermano de Julio Iglesias, de 78 años, llegaba puntual a su cita en los juzgados con un semblante amable y negando hacer cualquier tipo de comentario a la prensa. El presunto fraude que se le atribuye a Carlos tuvo lugar en 2001, tras la venta de unos terrenos en la localidad madrileña de Vicálvaro que no fueron tributados al alegar que este tenía su residencia fiscal en Panamá.

Carlos Iglesias en Madrid / Gtres

Durante el día de hoy comenzaba la vista oral en la que el acusado ha rechazado contestar a las preguntas de todas las partes, también a las de su abogado defensor. Tan solo ha respondido al presidente del tribunal cuando este le ha preguntado si se consideraba responsable de los hechos que se le imputaban. Con un escueto: «No soy responsable», el hermano de Julio Iglesias se ha declarado inocente.

Carlos Iglesias declarando ante el juez / Gtres

Para entender de lo que se le acusa, hay que retroceder más de dos décadas en el tiempo. El escrito de acusación señala que la entidad Rolimpa Trading Corporation fue constituida en Panamá el 3 de junio de 1984 y que en 2001 «vendió en sendas escrituras públicas una serie de terrenos de su propiedad en Vicálvaro a dos sociedades españolas por un importe de 18.538.465 y 27.739.466,07 euros, respectivamente, lo que hacía un total de 46.277.932,04 euros». Precisamente, Rolimpa Trading Corporation pertenecía a una mercantil que era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias. Además, el importe de dichas operaciones se pagó mediante transferencia bancaria a una cuenta del banco Continental de Panamá, en cuya cuenta estaba autorizado el hermano de Julio Iglesias.

Según el Ministerio Fiscal, «con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito», el acusado no declaró el Impuesto de la Renta de No Residentes de la mercantil Rolimpa Trading Corporation, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni tampoco presentó «declaración tributaria alguna por las ganancias obtenidas en esta operación». Así mismo, la fiscalía no considera acreditado que Carlos Iglesias sea residente fiscal en Panamá y asegura que ha pasado temporadas en España, «donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación».

Carlos Iglesias / Gtres

Por todo ello, le considera «residente fiscal en nuestro país». De la misma manera, Rolimpa Trading Corporation también debería considerarse, según el Ministerio, residente fiscal en España ya que estaba sujeta al Impuesto de Sociedades del 2001 y no al Impuesto de la Renta de No Residentes.

La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para Carlos Iglesias y el pago de una multa de 98,2 millones de euros por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Una pena que también solicita para un segundo empresario que supuestamente intervino en dicha operación pero que ya ha fallecido. En el juicio que comenzaba hoy han declarado como testigos el notario que autorizó la escritura de compraventa de los terrenos así como la presidenta de Puerta de Pedroches Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas, la entidad compradora. Ambos han negado conocer al hermano del cantante. No obstante, durante los próximos días, el juez llamará a más testigos al tribunal.