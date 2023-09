Los grandes dramas en la vida de Julio Iglesias que marcaron al artista

Julio Iglesias está de celebración. El cantante cumple 80 años este sábado, pero, pese a su gran popularidad, lo hace de la misma manera que en los últimos tiempos: alejado de la escena pública y soplando las velas en la más estricta intimidad. No obstante, es inevitable, en una fecha tan marcada en el calendario, no recordar los episodios que marcaron un antes y un después en la vida del cantante. Y es que, aunque su éxito ha sido abrumador durante todo el tiempo que se ha dedicado a los escenarios, lo cierto es que Julio también ha tenido que enfrentarse a duros momentos que llegaron a paralizar su carrera.

El 22 de septiembre de 1962, Julio sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico durante un año. El coche en el que viajaba se estrelló contra unos arbustos en Majadahonda, una localidad ubicada al norte de la Comunidad de Madrid. «Tuve una hemorragia interna en el sistema vertebral. Allí se complicó, formó una tumoración quística y comprimió el sistema medular», comentaba Julio en una entrevista donde narró con pelos y señales el triste episodio. Pese a que el primer diagnóstico médico no fue nada esperanzador (señalando que no podría volver a andar), tras año y medio de recuperación, consiguió caminar y recuperar su vida, aunque siempre ha luchado con ciertas secuelas que se le quedaron desde entonces.

Julio Iglesias posando en la década de los setenta / Gtres

Este accidente ocurrió cuando Julio aún no se dedicaba a la música. Acaba de fichar por el Juvenil B del Real Madrid ya que, por aquel entonces, su trayectoria estaba centrada en el mundo futbolístico como portero. No obstante, sus sueños con el balón a sus pies se truncaron desde aquel día y durante el año y medio que no pudo caminar surgió su talento como cantante.

Otro de los momentos que también cambió la vida de Julio fue el secuestro de su padre. El doctor Iglesias Puga salió de casa el 29 de diciembre de 1981 dirección a su despacho, pero nunca llegó. ETA secuestró al padre del artista y le mantuvo como rehén durante tres largas semanas hasta su liberación. Julio vivió las semanas más difíciles de su vida en las que aseguró que si mataba a su progenitor, dejaría de cantar. «Va a ser mi hermano el portavoz de toda esta circunstancia para evitar que mi llegada a Madrid produzca especulaciones y ponga en peligro la vida de mi padre», decía ante las cámaras por aquel entonces.

Más allá de estos duros momentos mencionados, la vida amorosa de Julio Iglesias también le ha ocasionado en varias ocasiones difíciles adversidades. Y es que, pese a estar a día de hoy felizmente casado con Miranda, el cantante vivió un tormentoso divorcio con Isabel Preysler, marcado por los rumores constantes de infidelidades que señalaban su imagen pública y que, finalmente, obligaron a la socialité a tomar la decisión de continuar sus vidas por separado.