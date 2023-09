De la paz con Enrique Iglesias a la carta de amor de Miranda: el 80 cumpleaños de Julio Iglesias

El próximo sábado, 23 de septiembre, Julio Iglesias cumplirá 80 años. Una edad redonda que merecería una gran celebración, pero según ha trascendido, no será así. El cantante ha transmitido que no quiere ningún tipo de festejo con motivo de su cumpleaños, optando de nuevo por la más absoluta discreción que le acompaña desde que decidió, hace años, retirarse de la escena pública. No obstante, pese a su expreso deseo, es inevitable en dicha fecha no recordar la trayectoria y la vida de una de las leyendas más recordadas sobre los escenarios.

De acuerdo con lo publicado en la revista del saludo, Julio Iglesias soplará las velas junto a su mujer, Miranda, y sus hijos, en la casa de Bahamas donde residen desde que estalló la pandemia del coronavirus en 2020. Pese a que será una celebración íntima, Miranda ha querido publicar en el medio citado unas emotivas palabras a vísperas del cumpleaños del artista, donde declara su amor más profundo por Julio públicamente. «Quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado a un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años. […] Eres la razón de mi felicidad y el pilar de nuestra vida juntos», escribe, añadiendo que le desea salud, alegría y momentos inolvidables en este nuevo capítulo de su vida que está a punto de comenzar.

Sin duda, un mensaje cargado de sentimiento en el que queda perfectamente reflejado el cariño que siente el uno por el otro y la unión que sigue permaneciendo intacta entre ambos. Pero, no es oro lo que reluce en la vida de Julio. Por todos es conocida la guerra que ha mantenido durante casi una década con su hijo Enrique Iglesias, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. Una guerra que ha vuelto a posicionarse en la primera línea mediática tras la última entrega del programa Lazos de sangre, donde se ha tratado sin tapujos la rencillas que han podido existir entre el cantante y su hijo.

Julio Iglesias, Isabel Preysler y Enrique Iglesias/ Gtres

Con motivo del inminente cumpleaños de Julio Iglesias, el programa preparó un especial donde se repasaron los capítulos más destacados de su vida. En él, las personas de su círculo más allegado aceptaron participar para contar alguna que otra anécdota del artista, pero, sin duda, lo más comentado por la audiencia fueron las palabras emitidas de Enrique Iglesias de diferentes entrevistas anteriores, donde se ha puesto de nuevo de manifiesto las conjeturas que señalaban una posible paz entre padre e hijo.

Julio Iglesias y Enrique Iglesias/ Gtres

Al parecer, su relación se empezó a torcer cuando Enrique decidió dedicarse a la música a espaldas de su padre. Una acción que no sentó del todo bien al cantante y que provocó varias peleas y discusiones. Desde entonces, la rivalidad entre ellos era más que evidente y luchaban por superarse el uno al otro en cuanto a discos vendidos y éxitos musicales. Pasaron diez años de intercambios de reproches frente a las cámaras, donde dejaban al descubierto (indirectamente) su mala relación. No obstante, después de todo, se reencontraron en un concierto de Julio en Marbella, donde Enrique se sentó para disfrutar del talento de su padre. Un gesto que provocó el fin de los rumores de enfrentamiento, el cual vino seguido de palabras de admiración mutua frente a las cámaras. «Si de algo estoy segura es que mi padre está orgullosísimo de él y que los dos se quieren muchísimo», señala Chabeli para el espacio televisivo de RTVE.