Enrique Iglesias mueve ficha tras la boda de Tamara Falcó

Han pasado tres días desde la celebración de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva pero, a la vez que se van descubriendo nuevos datos y momentos transcurridos en la ceremonia, el enlace sigue estando en la primera línea mediática. Más allá de reunir a casi 400 invitados en el palacio de El Rincón, lo cierto es que la ausencia de Enrique Iglesias, hermano de la novia, ha sido uno de los asuntos más comentados de los últimos días, dejando entrever la posibilidad de tensión entre el cantante y su hermana. Abordando el tema, la marquesa de Griñón expuso en el reportaje de su boda para ¡Hola! su opinión al respecto, mostrándose en cierta parte decepcionada.

«Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería que se fuera después», exponía Tamara en el medio citado, haciendo referencia a las explicaciones que dio Julio José en el programa Y ahora Sonsoles, explicando que a su hermano no le gustan las bodas. No obstante, parece que no fue una justificación suficiente para la hija de Isabel Preysler, quien reiteró que, aunque respetaba sus motivos, «no los entendía». Unas palabras que, sin duda, han desatado una gran incógnita acerca de la relación entre hermanos y que muchos periodistas han querido averiguar en el menor tiempo posible.

Es el caso de Paloma Barrientos, quien se ha puesto en contacto directamente con la hija de Isabel Preysler para preguntarle si había hablado con Enrique después de su boda con Iñigo Onieva: «No han tenido una charla, sino que han tenido varias», destacaba la colaboradora en El programa de Ana Rosa. Además de estas conversaciones, el cantante quiso tener un detalle con la novia en uno de los días más felices de su vida: «Enrique Iglesias le envió un centro de flores precioso y después le llamó en dos ocasiones antes de la boda para decirle que fuera muy feliz y que ya conocía como era y que por eso mismo no iba a estar junto a ella», explicaba la periodista.

Paloma Barrientos en ‘El programa de Ana Rosa’/ Mediaset

Barrientos se ceñía de nuevo en su información para desmentir públicamente ese supuesto «mal rollo» entre hermanos, justificando que Enrique tampoco estuvo presente en las bodas de Julio José y Ana Boyer, sus otros hermanos. Por otro lado, señala que las declaraciones de Tamara en la revista del saludo simplemente hacen referencia a la ansiedad que siente su hermano al sentarse delante de tanta gente, la cual no es la misma que tiene a la hora de subirse a un escenario. «Todo se arregla y para Tamara, en su vida, todo es el perdón», sentenciaba Paloma en el matinal de Mediaset.

Es importante tener en cuenta también el perfil bajo que ha escogido Enrique Iglesias a la hora de mostrarse en la esfera pública, el cual es muy diferente al que han optado el resto de sus familiares. Es por ello que Enrique no suele dar ningún tipo de declaración a la prensa respecto a su faceta más privada, centrándose tan solo en su música y en su trayectoria sobre los escenarios.