Carlo Costanzia desvela qué pasaría si Alejandra Rubio decide visitar a sus cuñados en la cárcel

La decisión de la jueza que instruye el caso por el que Rocco y Pietro han sido condenados a prisión por un supuesto intento de asesinato ha sido todo un mazazo para la familia Costanzia. Después de esto, el progenitor de los jóvenes, Carlo Costanzia di Costigliole, se ha sentado en el programa ¡De viernes! y ha dado más detalles sobre lo ocurrido. A lo largo de su intervención ha revelado que, por ser parte investigada de la trama, se le han restringido las visitas a sus hijos en la cárcel. Causa por la cual lleva ocho meses sin verlos. Ahora, con el fallo de la jueza en la mano y una absolución que le libra de todo mal, podrá retomar las citas. Algo que pueden realizar los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Pero ha querido aclarar que, por ejemplo, si Alejandra Rubio quisiera visitarlos, tendría que solicitar un permiso a instituciones penitenciarias.

«Alejandra es considerada una amiga, por tanto hay que pedir autorización», así ha explicado el patriarca de los Costanzia a Terelu Campos el proceder si su hija tuviera intenciones de acceder al centro de internamiento. El motivo es claro: a pesar de que Carlo hijo y ella mantienen una relación sentimental e incluso tienen descendencia común, no están casados. Por lo que no figura como pariente, todavía, de los encausados. Unas palabras que Terelu ha recibido atenta y visiblemente interesada.

Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La sentencia de los hermanos Costanzia

El pasado martes 3 de junio, el Tribunal de Turín hacía pública la sentencia en la que Pietro y Rocco Costanzia eran condenados a 12 años y 6 meses y 8 años y 10 meses de prisión, respectivamente. Zahara, la ex novia española de Pietro, asume 10 meses por tratar de facilitar la comunicación de los hermanos con el exterior mientras estaban en prisión preventiva. Por último, Carlo padre ha sido absuelto del delito de falsedad documental que le involucraba en el suceso.

Los Costanzia. (Foto: Instagram)

Desde que saliera a la luz la condena, Alejandra Rubio se ha mostrado cauta al hablar del tema. A pesar de esto, durante sus intervenciones en Vamos a Ver, formato donde colabora, no ha dudado en sacar la cara por la que para ella es su familia, aunque los papeles no lo reflejen. «Se ha acusado a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva y hemos visto en el video que eso no es así», ha verbalizado molesta. Acto seguido, ha solicitado unas disculpas públicas para él. Un hecho que el propio Carlo padre ha comentado en ¡De viernes! y sobre el que ha aportado pruebas gráficas que defienden su postura.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Además, durante la entrevista, el propio di Costigliole ha tildado el veredicto de injusto, muy excesivo y ejemplarizante. Y ha objetado que si el caso no hubiera sido mediático, no hubieran ascendido a tantos años las condenas. Pese a todo, se ha resignado: «Si mis hijos se han equivocado, que paguen, pero lo justo. Asumir las consecuencias y los errores es genético», ha dicho. Y ha finalizado con un esperanzador mensaje: «Me juego la casa a que esta sentencia va a cambiar», desvelando así que la posibilidad de recurso va a ser llevada a cabo por parte de los abogados.