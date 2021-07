Carla Vigo ha dado un gran cambio en las últimas semanas. Si bien al comienzo parecía querer mantener un perfil bajo y alejarse de las cámaras, con el paso del tiempo ha demostrado que se muestra muy cómoda cuando hay cámaras y prensa delante. Además de haber protagonizado varias entrevistas, como la que este miércoles publica la revista ‘Semana’, la sobrina de la reina Letizia también contesta a las preguntas que sus seguidores le hacen a través de sus redes sociales.

Ha sido a través de una de estas respuestas en las que la joven, que hasta hace poco residía en Aranjuez junto a su padre, Antonio Vigo, ha desvelado que no le importaría nada participar en la versión española de ‘The Crown’, la serie que narra el reinado de Isabel II y que, en su versión española, tendrá como protagonista a Juan Carlos I y su familia. Por supuesto, entre los personajes se encontrará la tía materna de Carla, la reina Letizia. Y si bien en más de una ocasión se ha negado a hablar tanto de sus tíos, los Reyes, como de sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, parece que Carla Vigo no tendría tanto problema cuando se trata de trabajo.

“Si me cogen en esa serie, no creo que lo rechazase porque es trabajo. No diría que no porque es trabajo”, se ha reafirmado en las stories. Su respuesta no sorprende teniendo en cuenta sus últimas declaraciones, pues por encima de todo quiere convertirse en actriz. Así lo aseguró durante su debut en televisión en ‘Espejo Público’, donde pudo conocer a Santiago Segura. “Ser actriz es complicado, pero ser reina es imposible y tú tía lo ha conseguido. ¿Eso te anima?”, le preguntó el director, a lo que ella respondió que “la verdad es que sí”.

Otra cosa que ha querido remarcar en más de una vez, es que si ha llegado hasta donde está es gracias a su esfuerzo. “Me pone nerviosa porque para nada es así. Llevo dando clases de baile desde que tenía 3 años y llevo trabajando toda la vida. No me han reglado nada. Si lo hubieran hecho, ya estaría en Hollywood”, afirmó a Susanna Griso. Poco a poco, Carla Vigo ya ha comenzado a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación, pues además de ser imagen del perfume ‘Carla Intense’, es una de las protagonistas del último videoclip de Amor Romeira, ‘Karma’.

Carla Vigo parece estar muy feliz con esta exposición y fama que está ganando. Además de haber aparecido en diferentes actos públicos, la joven acaba de estrenar novio, un chico moreno al que ya ha presentado a sus seguidores. Este parece ser uno de los veranos más emocionantes de su vida, pero lo cierto es que ha sufrido un pequeño percance por el que tendrá que levantar el pie del acelerador. Como ha desvelado en las stories, ha subido una pequeña caída que le ha provocado un esguince. “Soy una torpe, me caí de un escaloncito de nada”, ha desvelado, restándole importancia al asunto.