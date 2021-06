Carla Vigo está de moda. La sobrina de la reina Letizia quiere abrirse paso en el mundo de la interpretación y no se esconde. Es una joven que persigue su sueño y está trabajando al máximo por conseguirlo, como ella misma ha explicado en sus redes sociales en más de una ocasión. Y entre las actividades que implica convertirse en una estrella está precisamente pisar la alfombra roja. Así lo ha hecho. Carla asistió la noche del jueves 18 de junio al estreno de la 9 entrega de la saga ‘Fast and Furious’ y no lo hizo sola.

Allí estaba su ‘madrina’, Amor Romeira, con quien acaba de colaborar en su último proyecto musical, el videoclip de la canción ‘Karma’. Muy sonriente y con un ajustado vestido rosa de lunares, la sobrina de la reina contó cómo ha sido trabajar con la ex gran hermana. Una oportunidad que no quiso desaprovechar cuando surgió: “Estábamos tomando algo y me contó su proyecto. Le dije si podía ir a verlo, empezamos a hablar y me dijo: ‘Hazme aquí un baile a ver si apareces’”.

Y lo hará bailando flamenco, una de las disciplinas que domina. Reconoce que aún le cuesta desenvolverse delante de las cámaras: “aunque cada vez vamos mejorando”. Pero de lo que sí está segura es de que le gustaría poder “hacer películas y series”.

Arropada en todo momento por su amiga, Carla se mostró como una persona coqueta al reconocer que es la de las que piensa mucho lo que se va a poner. Le encanta la moda como doña Letizia, aunque parece que su tía no es precisamente su referente a la hora de vestir y de escoger fondo de armario.

Cuida su imagen y pretende que se la reconozca por su vocación por y para la que está trabajando duro. Sus redes sociales son también una herramienta para darse a conocer. Es una mujer de hoy en día que está al tanto de la actualidad y no tiene reparos a la hora de responder a cualquier pregunta que le formulan sus ‘followers’. Feminista y muy luchadora, quiere ser actriz, se está convirtiendo en una cara habitual en eventos y además es imagen de un perfume.

Va haciendo sus pinitos en su profesión y ya se codea con algunos de los rostros conocidos del momento. Además de Carla y Amor, numerosos rostros conocidos se dieron cita en el estreno de la película de acción: Lola Índigo, el pequeño Nicolás, Rafa Mora o Rubén Cortada, fueron algunos de los famosos que disfrutaron de una noche ‘a todo motor’.

Quien también lució palmito en solitario fue Diego Matamoros. Recién separado de Carla Barber, el hijo de Kiko Matamoros solo tiene buenas palabras para su último amor. Feliz por el embarazo de su hermana Laura, explicó a los micrófonos de Gtres que la ‘influencer’ y su pareja, Benji Aparicio están “en un momento precioso”.

Sofía Cristo hizo acto de presencia en el cine después de unas semanas complicadas tras el contagio de su madre por coronavirus. Bárbara Rey se está recuperando y, según su hija, “está un poquito bastante mejor, pero va despacio. Está super hinchada y muy cansada”, pero la evolución es favorable.