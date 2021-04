Carla Vigo debuta en televisión con una inesperada pregunta incluida

Carla Vigo ha sorprendido a todos al comparecer por primera vez en televisión. Ha sido este mediodía en el programa ‘La Redacción’ de Telemadrid. La sobrina de la reina Letizia ha protagonizado una entrevista llena de naturalidad, ternura y sinceridad en la que ha tratado de abrirse más al gran público.

EXCLUSIVA de @laredaccion ahora primera entrevista a Carla la sobrina de la reina doña Letizia pic.twitter.com/iqkcgX7GBj — Mar Adrián Cortell (@maradriantv) April 15, 2021

Adela González ha sido la encargada de charlar con ella a través de una videollamada. Carla Vigo se ha mostrado muy tímida durante una entrevista que ha durado tan solo unos minutos. Si por algo destaca es por su actividad en redes sociales, donde mantiene un feedback diario con sus seguidores. ¿Se considera una influencer? Contesta con timidez : «Parece que soy influencer, no sabría muy bien decir si lo soy».

Por momentos se ha visto a una Carla muy introvertida, con los nervios propios de quien debuta en televisión. La presentadora del espacio vespertino de la cadena autonómica ha querido ahondar más en su vida. La sobrina de la Reina reconoce que está en nuestro país después de una aventura en el extranjero: «Ahora estoy viviendo en España, estuve de Au Pair en Alemania tres meses. Me gustó mucho la experiencia. Tienes que cuidar de la familia, de la casa, como si fueras la hermana mayor», cuenta.

Durante su estancia en Alemania, Carla Vigo desvela que «lo que más echaba de menos era mi familia, mis amigos y el sol». Con tan solo 20 años ya tiene una legión de amigos importante. Su círculo cada vez es más nutrido porque desde que ha empezado a acudir a eventos sociales está conociendo a más gente.

Respecto a sus gustos a la hora de ver televisión, la joven reconoce que le habría encantado «salir en ‘Élite’ o en ‘Stranger Things’. Además ha confesado quiénes son sus actrices favoritas: «Admiro a Macarena Gómez y Ester Expósito».

Carla Vigo: «Creo que mi madre estaría orgullosa de mí»

El momento más emotivo de la entrevista ha tenido lugar cuando Adela González le ha preguntado si creía que su madre, Erika Ortiz, estaría muy orgullosa de ella por todo lo que está consiguiendo. Tras la pregunta, un fallo técnico ha impedido escuchar la respuesta de Carla Vigo, pero su cara relataba lo inesperado de la pregunta. Cuando se ha podido recuperar el audio, la influencer se ha limitado a responder un escueto «Sí, eso espero», dando por finalizada la entrevista.

Hay que recordar que la vida de Carla Vigo está marcada por el drama que supuso perder a su madre con tan solo seis años de edad. La hermana de la reina Letizia fue encontrada sin vida el 7 de febrero de 2007 en el piso de soltera de ésta en Valdebernardo. Erika vivía con su hija Carla pero ese trágico día había pasado la noche sola. Carla pasaba mucho tiempo con su abuela, Paloma Rocasolano, si bien ese esa noche había dormido en casa de una vecina. La hermana de la mujer de Felipe VI había estado de baja por depresión y ansiedad durante seis semanas, pero nada más reincorporarse a su trabajo en Globomedia pidió dos días más. Durante todo este tiempo se ha barajado la hipótesis del suicidio.

La pérdida de su madre dejó un vacío irremplazable para Carla Vigo, quien en alguna ocasión ha recordado a su madre a través de las redes sociales: «A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada, el hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso, nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda la vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero».