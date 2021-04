Ester Expósito estrena el color de pelo más demandado esta primavera 2021

Estrenamos estación y famosas como Ester Expósito se atreven a cambiar de color de pelo. Gracias a esta actriz hemos descubierto que hay un tono que queda bien a cualquier edad y no es el rubio. Cuando llega el buen tiempo hacemos cola en la peluquería para aclarar nuestra melena. Ester Expósito nos demuestra que podemos lucir un look de lo más primaveral sin necesidad de recurrir al rubio, más cómodo y barato, además de cuidar nuestra melena al máximo. Así es el color de pelo más demandado esta primavera 2021 que luce Ester Expósito.

El color de pelo más demandado esta primavera 2021 lo lleva Ester Expósito

Se acabó el reinado del rubio o las mechas rubias. Esta tendencia que llega puntualmente cada temporada ha quedado atrás. Actrices e influencers como Ester Expósito nos demuestra que hay vida más allá de esta tonalidad. Vamos a apostar por un color diferente que quedará bien a cualquier edad y cuidará nuestro pelo. La idea de que el rubio rejuvenece o queda bien con la piel morena, está quedándose atrás.

El chocolate o el castaño es el que se impone esta primavera. Lo natural está de moda, esta temporada volvemos a nuestros orígenes y lo hacemos para dejar ver al mundo que hay vida más allá de los rubios. En nuestro país los castaños son prioritarios, aunque estén escondidos bajo una capa de rubio. Esta primavera 2021 volver a los orígenes significará ganar en comodidad y salud para el cabello.

Diles adiós a los tintes más agresivos. Siempre que pongamos un rubio sobre un color más oscuro se aplica decolorante. Castigamos a nuestro cabello de forma sistemática, cuando la verdadera belleza está en él. El castaño o marrón chocolate brillante quedará espectacular, más cuidado, intenso y sin tanto mantenimiento.

No será necesario tintar tanto el cabello. Eso no significa que no debemos visitar a nuestra peluquera de confianza. Estos profesionales del cabello nos ayudan a tener la melena en perfectas condiciones, con el corte adecuado. Nuestro pelo sufrirá menos en este cambio de estación en el que mirará hacia el sol y el buen tiempo.

Un buen protector capilar es igual de importante que una crema para la piel. El pelo al igual que piel sufre las consecuencias de una sobre exposición al sol. El tono de cabello es importante para conseguir que nuestra melena gane en salud, sin olvidarnos de sus cuidados básicos.