Carla Goyanes, el gran apoyo de Cari Lapique en su otoño más difícil

Recientemente ha salido a la luz que Cari Lapique ha retomado sus compromisos profesionales en medio del duelo que atraviesa tras la pérdida de dos de las personas más importantes de su vida. Primero, a principios de agosto, falleció su marido, Carlos Goyanes, y 19 días después, su hija Caritina a los 46 años a consecuencia de un fulminante infarto en Marbella. Una doble tragedia que dejó completamente devastada a la familia.

Tras varios meses alejada del foco mediático, optando así por la discreción que tanto le caracteriza, Cari ha vuelto al trabajo y lo hizo el 23 de octubre. La empresaria retomó sus quehaceres y se dejó ver en Showroom Yowe, local que ella misma regenta en Madrid. Estuvo acompañada de grandes amigas como Ana Rosa Quintana o Ana Botella, entre otras. Pero quien muestra con orgullo la fortaleza de su madre es su hija Carla, quien ha publicado un emotivo vídeo en su perfil de Instagram.

Cari Lapique paseando por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Carla Goyanes, que también opta por la discreción, ha querido mostrar los primeros días de su madre trabajando y para ello ha publicado un vídeo de su progenitora colocando algunas de las prendas. Un post que ha ido acompañado de una emotiva canción que lleva como título Las cosas más pequeñitas de Nolasco. Pero eso no ha sido todo, porque previamente a esta publicación Carla también dedicó unas cálidas palabras a Cari Lapique.

«Orgullosa de lo fuerte que es mi madre que vuelve al trabajo cumpliendo con sus compromisos con vitalidad. Tienes mucho que ofrecer», dijo en un primer momento. Después, Carla detalló cómo es el negocio de su madre, a quien está muy unida. «Desde hoy hasta el 25 de octubre las mejores marcas, la mejor selección», expresó.

Carla Goyanes, en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

Son, sin duda, momentos complicados para la familia después de tener que despedir a Carlos y Caritina Goyanes. Tras la pérdida de su hermana, Carla quiso homenajearla a través de la red con un vídeo en el que aparecían ambas en distintos momentos de sus vidas. Y no sólo, sino que también escribió una desgarradora carta de despedida. «No tengo palabras. Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños», indicó Carla, rota de dolor.