Cari Lapique ha retomado sus quehaceres diarios después de tener que dar el último adiós a dos de las personas que más quiere. Primero falleció su marido y 19 días después, el 26 de agosto, su hija Caritina a los 46 años a consecuencia de un fulminante infarto. Una doble tragedia que dejó completamente desolada a la familia.

Tras lo ocurrido, Cari y su entorno se blindó. Ahora ha retomado sus quehaceres diarios y ha continuado sus compromisos profesionales. Tal y como ha trascendido este 22 de octubre, Cari Lapique ha sido vista con la mejor de sus sonrisas en Showroom Yowe, local que ella misma regenta.

Cari Lapique en el funeral de su marido, Carlos Goyanes. (Foto: Gtres)

La empresaria accedía al local y poco después lo hacía Ana Rosa Quinana, íntima amiga suya desde hace años. La presentadora ha aprovechado unas horas libres por la mañana antes de ponerse al frente de TardeAR para así poder arropar a Cari en este nuevo paso que ha dado de cara a la esfera pública. Sin embargo, la periodista se ha mostrado muy discreta y ha optado por guardar silencio cuando le han preguntado por Lapique. No ha faltado tampoco a la importante cita Ana Botella.

El cariñoso mensaje de Carla Goyanes

Carla Goyanes ha querido mandar un cálido mensaje a su madre a través de su perfil de Instagram. «Orgullosa de lo fuerte que es mi madre que vuelve al trabajo cumpliendo con sus compromisos con vitalidad. Tienes mucho que ofrecer», ha comenzado diciendo. Tras esto, Carla ha detallado cómo es el negocio de su madre, a quien adora. «Desde hoy hasta el 25 de octubre las mejores marcas, la mejor selección», ha indicado con orgullo.

Storie de Carla Goyanes. (Foto: Gtres)

La hija de Cari Lapique también atraviesa el que es uno de los momentos más complicados de su vida después de la muerte de su padre y su hermana. Días después del fallecimiento de Caritina compartió un desgarrador texto en la red para rendir homenaje a la empresaria.

«No tengo palabras. Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños (…)», se pudo leer en la misiva que fue acompañada de un vídeo con varias imágenes juntas.