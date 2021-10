Carla Barber está atravesando unos momentos complicados después de que le haya sido diagnosticada una enfermedad cardíaca incurable. Hace un mes que anunciaba que padecía una dolencia pero hasta ahora no había querido más detalles. 06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida» escribió en sus redes sociales.

La doctora siempre se ha descubierto como una persona muy sincera para con sus seguidores y esta vez no ha sido menos. Lejos de hundirse, ha optado por contarlo con el mayor de los optimismos: «Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora», relata.

La ex de Kiko Matamoros ha querido desvelar cuál es la enfermedad que está sufriendo: «Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita». La ex Miss España está aguardando el resultado de las pruebas de sus padres «para ver si es una enfermedad hereditaria o no, ya que mi bisabuelo falleció de muerte súbita, una mañana vistiéndose antes de salir de casa»

Carla Barber ha dado todo lujo de detalles acerca de su cardiopatía: «Es una enfermedad que no tiene tratamiento ni cura. No tiene pastillas que puedas tomar… y lo único que se puede hacer es poner un desfibrilador que lo que hace es impedir que, en el caso de que tengas muerte súbita, te revive al darte una descarga en el corazón», ha explicado.

Afortunadamente, no hay demasiada probabilidad de sufrir una muerte súbita y ella está muy esperanzada: «Yo estoy muy bien, muy positiva. No pienso que tengo un 3% de probabilidades de que me pase, sino que tengo un 97% de probabilidades de que no me pase», cuenta.

Barber se ha puesto en manos de médicos especializados: «Vamos a pasar a ser un centro médico cardioprotegido, algo que me gusta muchísimo porque la verdad es que, una vez que te detectan una enfermedad de este tipo, te das cuenta de que muchísima gente tiene problemas cardiológicos». Y no pierde la oportunidad de agradecer a los expertos que le están llevando: «Gracias al cardiólogo que me ha hecho las pruebas para detectarme esta enfermedad, que es el doctor Paco Torres, de Marbella, y al doctor Pedro Brugada con el que estuve reunida una vez que me diagnosticaron la enfermedad».

Para este proceso de enfrentarse a la enfermedad tiene a su mejor refugio que es su nuevo amor, un hombre junto al que fue fotografiada el pasado verano y que sustituye en su corazón a Diego Matamoros.