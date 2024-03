El cariñoso mensaje de Paloma Cuevas a Carlos III tras el anuncio de Kate Middleton

Kate Middleton anunció el pasado viernes, 22 de marzo, que padece cáncer y, como era de esperar, los mensajes de cariño no han tardado en llegar. Entre todos, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el escrito por Paloma Cuevas quien, a través de sus redes sociales, ha querido transmitir su máximo apoyo en estos duros momentos por los que atraviesa el palacio de Buckingham tras la enfermedad de la princesa de Gales, sumada a la del rey Carlos III.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma🕊 (@palomacuevasofficial)

«Todo mi ánimo a Su Majestad, el Rey Carlos III, y a la familia real británica, tras el valiente anuncio de la Princesa Kate», comienza a escribir la diseñadora. Continúa deseándoles una «pronta recuperación rodeados de todo el cariño que ellos mismos generan» desde sus títulos reales. «Mi profunda admiración ante tan ejemplar muestra de fortaleza, unión y serenidad para afrontar las duras pruebas que la vida presenta, que estoy segura de que superarán con las grandes cualidades humanas que atesoran», expresaba. Para finalizar el escrito, ha querido añadir dos hashtags en su nombre: #ennuestrocorazones y #ennuestrasoraciones.

Kate Middleton y el rey Carlos III durante una visita a Dulwich Village, en Londres./ Gtres

En la fotografía publicada junto al mensaje se puede ver a la actual pareja de Luis Miguel con Carlos III. Ambos se miran a los ojos muy sonrientes durante la celebración de un evento. Cabe recordar que fue en 2016 cuando Paloma tuvo el privilegio de conocer en persona al actual Monarca británico en una cena celebrada en el palacio escocés de Dumfries con motivo de la conmemoración del veinte aniversario de su colaboración con la firma Porcelanosa. De acuerdo con sus propias declaraciones a la revista ¡Hola!, estuvieron hablando sobre Córdoba, la ciudad natal de la diseñadora, la producción de aceite de oliva, la medicina alternativa y de los nietos del hijo de la reina Isabel II.

El complicado momento del Palacio de Buckingham

El mensaje de Paloma Cuevas ha llegado tras conocerse la delicada situación por la que atraviesa la Familia Real Inglesa. Después de someterse a una operación abdominal, el pasado mes de enero, y tras ser objeto de numerosas especulaciones, la princesa de Gales rompió su silencio, a golpe de comunicado, para informar de su último diagnóstico médico: «En enero me sometí a una cirugía importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas del mismo», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Meses antes de las palabras de Kate Middleton, la Casa Real británica también anunciaba el complicado estado de salud del rey Carlos III, quien también padece cáncer: «Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer. Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público», señalaban.