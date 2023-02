Los Goya 2023 dejaron momentos inolvidables, pero también fueron el escenario elegido para verter infinidad de críticas. Dejando a un lado el linchamiento a Berta Vázquez, quien tampoco se escapó de la polémica fue Sara Sálamo, que apareció en la alfombra azul a ‘cara lavada’, sin ningún rastro de maquillaje y reivindicando, por encima de todo, la naturalidad que siempre ha demostrado tener.

Sin embargo, hay quien opina que esto no fue así del todo. Y una de ellas ha sido Nerea Barros, que a su llegada a la estación del AVE ha confesado a las cámaras de Gtres que ella creía que su compañera de profesión sí llevaba maquillaje: «Hombre… un poquito. Yo iba a cara lavada también, pero no lo subo a Instagram. Yo iba con el desfile de Chanel que es cara lavada, simplemente trabajas mínimamente para que sea efecto cara lavada».

A pesar de todo, la actriz no ha dudado en aplaudir el gesto de Sara: «Era reivindicarlo. Me parece muy bien, genial, pero vamos, yo creo que Ingrid García eso lo ha hecho un millón de veces. Me parece fantástico, encantada, pero cada uno tiene que ir como le apetezca. Hay gente que se siente más segura yendo más maquillada. Yo me siento más segura con la piel al aire, me agobio con mucho maquillaje».

Sara Sálamo responde a las críticas

Pero la mujer de Isco no ha querido quedarse callada frente a las críticas sobre su decisión en los galardones más importantes de nuestro país. «Estoy súper sorprendida con la respuesta que ha tenido el gesto del sábado. No solo ya por parte de redes sociales, que suponía que hablarían, pero no esperaba que fuera a ir por ahí la polémica de poner en duda si iba tan maquillada. Era tan sumamente obvio que no llevaba nada, que mi piel estaba limpia, que no había correctores, que no había iluminador, que no había máscara ni rubor, era tan obvio que en la vida nos imaginábamos que pudieran ir por ahí las críticas», ha comenzado diciendo en sus redes sociales.

En cuanto a las críticas por reivindicar la naturalidad pero vestir de firma, Sara lo tiene claro: «No pretendo romper con todo lo establecido y hacer una revolución de cada gesto, me ceñí al dress code que se pedía y pedí a mi peluquera ir con un peinado con el que me sintiera a gusto, salvaje, fuerte. En ningún momento he negado que iba peinada o de firma. Ah, ¿hay que ir con algo low cost para que seas natural? No estoy entendiendo muy bien». Además, no ha querido perder la oportunidad de manifestar su sorpresa con algunas actrices que han cuestionado su cara lavada, como Nerea Barros: «Estoy muy sorprendida, incluso con compañeras de profesión que se aventuran a decir que sí que iba maquillada».

La opinión de Lorena Morlote

Quien también ha querido pronunciarse con respecto a uno de los momentos más aplaudidos de los Goya 2023 ha sido Lorena Morlote: «Aparecer en los Goya con un vestido de Armani de 20 mil euros, con unas joyas, con un peinado con unas ondas muy bonitas, crear esa polémica de ir sin maquillar creo que es llamar la atención». La estilista ha confesado en El programa de Ana Rosa que ha revisado las fotografías para intentar identificar si Sara llevaba algo de maquillaje, aunque fuese una base de hidratación con color, pero no ha sido capaz de encontrar la diferencia. «Los Goya es algo donde mostramos nuestras mejores galas. Podrías haber aparecido un poquito maquillada y no crear esa polémica de ‘voy sin maquillar a los Goya’ y echar a veces el trabajo de nosotros, los estilistas», ha sentenciado, resaltando que al tratarse de un personaje público que se dedica a las firmas y a los photocalls, no es coherente el gesto que ha tenido.