Fue el pasado 27 de julio cuando Rauw Alejandro aprovechó su notoriedad en redes sociales para aclarar (y confirmar a su vez), los rumores acerca de su ruptura con Rosalía tras tres años de relación y después de anunciar su compromiso, el pasado mes de marzo, con Beso, la que fuera la primera colaboración de los dos artistas juntos. Asimismo, el puertorriqueño desmintió cualquier información que lo vinculara a Valeria Duque, la modelo de 31 años procedente de Medellín. «Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí», comenzó diciendo.

«Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto (…), por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», añadió.

Rosalía y Rauw Alejandro en un evento / Gtres

En sus palabras, si algo llamó especialmente la atención fue precisamente la fecha que dio como el punto final de su relación con Rosalía. Pues coincidía, por poco, con la aparición de la natural de Sant Esteve Ses Rovires en El Hormiguero para contar, además de todo lo que tuviera que ver con su trayectoria musical y su gira Motomami World Tour, los detalles de la que iba a ser la gran boda del año. «La ruptura no viene desde hace meses, la ruptura la podemos fechar a finales del mes de junio, entre el 20 y el 28, es decir, hace un mes. Rauw hace un vídeo imitándola a principios del mes de junio y ella contesta, diciendo que le echa de menos y que lo quiere», expresó la periodista Letizia Requejo en El Programa de Ana Rosa sobre este asunto.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora la data podría tomar sentido y tener mucho que ver, además, con una tercera persona que nada tiene que ver con Valeria: Ester Expósito, con quien ya se relacionó a Rauw durante el confinamiento tras un intercambio de likes en redes sociales, y un vídeo en el que la interprete de Élite aparecía bailando un hit del artista.

Ester Expósito en el Festival de Cannes / Gtres

En las últimas horas, la revista Semana se ha hecho eco de una escapada del cantante y la actriz a ni más ni menos que República Dominicana, el pasado 25 de junio. Según el citado medio, Ester y Rauw Alejandro pasaron unos días en una lujosa Villa del Caribe, donde el precio por noche supera los 12.000 euros. Si bien Ester Expósito hizo eco de este viaje con varias fotografías desde la propia villa en sus redes sociales, el cantante se blindó. Tanto, que trató de evitar, incluso, que su nombre apareciera en ningún papel ni documento de la reserva. «Ambos llegaron por separado a este lujoso lugar: Ester Expósito junto a su amiga y Rauw con su asistente. Una vez dentro de la villa no salieron hasta volar de nuevo a un nuevo destino».

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de la noticia. Y de hacerlo, son pocos quienes esperan que la explicación a su escapada sea un nuevo proyecto profesional de ninguno de los dos, como un videoclip, por ejemplo. Así, cabe preguntarse: ¿Estaba en lo cierto Rauw Alejandro cuando aseguró llevar varios meses separado de Rosalía? ¿Mintió para protegerse a sí mismo cuando viera la luz esta información? ¿Estamos ante un nuevo e incipiente romance entre Rauw Alejandro y Ester Expósito?