Candela Peña cumple su sueño tras tanta mala noticia

Si tras la tormenta llega la calma, Candela Peña ya tiene la suya. La actriz se ha encargado de anunciar una muy buena noticia para la que llevaba tiempo trabajando. Su primera serie de televisión, ‘Puerto y Camino’, ya tiene escrito su primer capítulo.

Candela ha publicado una foto de la portada que da paso a su aventura en la ficción y que ha escrito junto Francisco Boira, Teresa Bellón y César F. Calvillo. Ella es la guionista y quien ha escrito el siguiente texto: «14/07/2021…. El mejor regalo que me hice en mi vida. 🍀🙏🏽 esto acaba de empezar GRACIAS a todos, pero sobre todo a mi y a quien descorchó la botella 🍾 🌶 #sielburrodelante #sobranpalabras #trabajo #teson #confiar #creer #seguirluchando #siguientepaso», ha celebrado. Paula Echevarría, Pedro Alonso, Rozalén, Melani Olivares o Itziar Castro la han aplaudido a través de comentarios.

Solo ella y quien la conoce sabe todo el trabajo que está dedicando Candela Peña a este proyecto del que todavía se conocen pocos detalles. No hay ni reparto, ni fecha de grabación, ni día de estreno ni plataforma que se encargará de comprarla para su posterior emisión. Lo único que se sabe es lo que la propia autora de la serie ha ido desvelando durante sus apariciones en televisión durante los últimos meses.

En una de sus múltiples apariciones en ‘La Resistencia’, de Movistar +, desveló que quería darle «un papel pequeño» a Broncano dentro de la serie. Una interpretación que no dejara indiferente a nadie: «Es con tu amigo Gerard (Piqué) que os vais a comer la boca y todo…», ha contado ante las carcajadas del público y del propio presentador. «Y en un tanatorio… todo muy precioso», apuntó la actriz catalana.

Lo que sí parece claro es cuál será la trama sobre la que gire. ‘Puerto y Camino’ narrará la historia de dos mujeres ejecutivas que buscan hacerse hueco en en un mundo, a priori, reservado para hombres. Para conseguirlo se ven obligadas a renunciar a su vida personal. Para el papel de Puerto había pensando en ella misma, mientras que para el de Camino su favorita era la actriz Pilar Castro. Candela Peña será la directora de un canal de deportes, mientras que la segunda dirigirá la revista Ellas, perteneciente a un grupo cuya línea editorial choca de bruces con sus intereses.

Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que este es el proyecto más personal e ilusionante de Candela en mucho tiempo. Además supone un efecto balsámico, sobre todo después de que haya sido víctima de acoso sexual por parte de un desconocido y de las duras amenazas que recibió su hijo pequeño. «Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma», es uno de los insultos más fuertes que recibió. «Estoy aterrada», reconocía la actriz catalana. Tanto su hijo como ella se convirtieron en el centro de la diana de sus enemigos, personas que se escondían tras sus cuentas en redes. Sin más escapatoria que denunciarlo públicamente, Candela recurrió a enseñar las ‘stories’ en las que recibía durísimas amenazas y mencionaba a la cuenta de la Policía para que tengan constancia de ello