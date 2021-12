La Navidad ya inunda los hogares de todos los españoles y el de Las Campos no va a ser menos. Una de las familias más mediáticas de la televisión siempre se ha caracterizado por celebrar estas fiestas en familia, dando una imagen de unión que este año ha estado a punto de saltar por los aires. Han sido varios factores los que han comprometido estos eventos, especialmente la guerra fraternal entre Carmen Borrego y Terelu Campos. Pero también la mudanza y supuesto declive de María Teresa. ¿Cómo afrontan la llegada de los festejos?

Habrá Navidad y parece que sin problemas aparentes. La tensión se ha suavizado entre las hermanas y hace unos días que Carmen Borrego confesó que el clima entre ellas era más respirable: «Tuve un acercamiento con mi hermana y hemos quedado en sentarnos a hablar. Y hay una cosa que tengo muy clara, que hablemos o no, la Nochebuena la vamos a pasar con mi madre sí o sí, porque mi madre no se merecería en estos momentos de su vida que nosotras no pasásemos la Nochebuena con ella», decía.

Además dio algunas pistas sobre cómo se desarrollaría la Navidad y de lo que iban a comer: «El clan Campos se unirá como siempre ha estado unido y comeremos el pavo de mi hermana», decía a la prensa. Y es que es un plato muy típico en el librillo de recetas de Terelu porque sigue la de su abuela. Además, la colaboradora ha adquirido nuevas nociones de cocina en su breve paso por MasterChef Celebrity 6.

Carmen Borrego lo tiene claro: «En 2022, todos sin separarnos ni un momento». Atrás quedan esas disputas televisadas en las que a menudo la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se convirtiera en el detonante habitual de sus discusiones. Han sido varias declaraciones cruzadas que hacían presagiar que Las Campos podrían estar separadas en Navidad.

Otra de las grandes novedades será el lugar de la celebración. La familia tiene desde hace algunas semanas un nuevo centro de reuniones, la flamante casa de María Teresa Campos. Después de vender la mansión en la que invirtió gran parte de su fortuna y que tantos quebraderos de cabeza le ha dado, la octogenaria periodista se mudó a un ático con 250 metros cuadrados, además de otros 140 metros cuadrados de terraza, en Aravaca. Una vivienda que está muy cerca de su hija Terelu y que podría ser escenario perfecto para el clásico posado navideño de Las Campos.

Es todo un clásico que todas ellas nos regalen una fotografía de María Teresa junto a sus dos hijas rodeadas de adornos navideños. Este año volverán a reunirse todas juntas después de que en 2020 las fiestas fuesen absolutamente diferentes por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

El pasado año también faltó a las celebraciones una fija como es Rocío Carrasco. El 2021 ha sido sin duda el año de su catarsis. Se ha quitado miedos de encima y ha dado un paso mediático adelante tras décadas de silencio. Un reality que ya graba su segunda parte, el especial de su madre colaboradora de Sálvame… Si bien el año pasado no pudo formar parte de las comidas navideñas de Las Campos, ya se ha confirmado que esta vez sí podrá juntarse con sus grandes amigas, con la que para ella es su otra gran familia.