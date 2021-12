Continúa la incertidumbre acerca del estado de salud de Camilo Blanes. El hijo del legendario Camilo Sesto continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Hasta ahora se conoce que su estado es estable dentro de la gravedad y que su mejoría es muy lenta. Su madre, Lourdes Ornelas, se ha convertido en la portavoz para conocer las últimas novedades.

Un rol que ejerce a regañadientes ya que le incomoda que la prensa le aborde en la calle para conocer cómo se encuentra su hijo. Así lo demuestra el último vídeo, que puedes ver en el encabezado de este artículo. La mexicana ha salido a la carrera este jueves por la mañana cuando los medios de comunicación le han preguntado en la calle por Camilo Blanes. Buscaba la manera de esquivar los micrófonos aunque para eso tuviera que caminar por fuera de la acera.

Pasados unos minutos, Lourdes Ornelas aminora y concede unas breves declaraciones para informar de la salud de su hijo: «Está mejorando un poquito». Sobre su huida a la carrera, Lourdes Ornelas se excusa diciendo que «no quiero ser grosera, ni mucho menos», dice antes de cruzarse de acera y evitar definitivamente a la prensa.

Lourdes Ornelas está absolutamente volcada en el cuidado de su hijo. No se separa de su lado. Su preocupación es enorme puesto que reconoció hace poco que su deseo era que su hijo se ingresara en una clínica para tratar las adicciones que podrían haberle hecho tener que acudir de urgencia al hospital.

Hace unos días, Lourdes Ornelas habló más abiertamente del estado de salud de Camilín. Lo hizo en la revista Hola: «Está en la UCI, estabilizado. No está fuera de peligro, porque entró muy mal en el hospital, pero está mejorando y se encuentra muy bien atendido. Estoy impresionada con el trato y con las enfermeras, que son supercariñosas».

La versión que mantiene su madre es que su hijo ingresó en la UCI aquejado de un accidente con la bicicleta: «Hace unas tres semanas, llovió muchísimo y, por culpa del agua, cayó en una zanja, donde se quedó un rato tirado. Al despertarse, se reincorporó y regresó a su casa, pero ya llegó muy mojado. A mí no me había contado nada del accidente, pero empezó a decirme que tenía como una gripe. Además, como ya no se encontraba bien, apenas comía y empezó a bajar de peso. Fue entonces cuando me quedé en su casa para ayudarle. Su novia, María, y yo empezamos a comprarle comida y hasta suero, pero, como se encontraba tan mal, no le entraba nada», explicó.

Lamentablemente, otras voces apuntan a que los problemas de salud de Camilo Blanes vienen por estar varios días de fiesta y por el consumo de sustancias tóxicas. Una fuerte adicción que se incrementó desde que muriera Camilo Sesto.