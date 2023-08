Britney Spears habla por primera vez tras su divorcio: «No podía soportar más»

Haciendo honor la título que ostenta, la reina del pop americano lleva muchos años arrastrando rumores y leyendas. Durante todo este tiempo ha contado con el apoyo de Sam Asghari, el entrenador físico que le robó el corazón en 2016 después de grabar con él uno de sus vídeos musicales. El entorno de la cantante asegura que Sam le ha cambiado la vida, de hecho gracias a él ha conseguido superar los problemas que tenía con su padre. Por eso la noticia de la separación ha sorprendido tanto.

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en 2022 tras un largo romance, pero el matrimonio solo ha durado 14 meses. Los seguidores de Britney están consternados, a pesar de que las sospechas llevaban un tiempo circulando por los medios de comunicación. En sus últimas apariciones, Spears no llevaba el anillo de casada y este detalle hizo saltar las alarmas. A partir de este momento la prensa americana empezó a investigar y la verdad no ha tardado demasiado tiempo en ver la luz.

Britney Spears y Sam Asghari en un photocall / Gtres

Una publicación estadounidense confirmó la separación de Britney Spears, pero ella se había mantenido en silencio hasta ahora. La cantante ha utilizado sus redes sociales para dar unas declaraciones muy contundentes. Eso sí, se ha negado a dar el motivo por el que se ha separado de Sam Asghari. Considera que es un asunto personal que solo le pertenece a ella. El problema es que su ruptura está en boca de todos, por eso ha querido tranquilizar a sus fans.

Las primeras palabras de Britney Spears

Britney Spears siempre ha contado con el apoyo de sus fans. Durante la batalla legal que le enfrentó a su padre estuvo muy respaldada. La cantante no podía tomar decisiones por sí misma, tenía que pedir permiso para todo y su salud mental se vio resentida. La aparición de Sam Asghari marcó un antes y un después, por eso sus seguidores se han preocupado tanto cuando ha trascendido la noticia de la separación.

La reina del pop ha pensado que lo mejor utilizar sus redes sociales para calmar la tensión, a pesar de que no ha confirmado el rumor más importante. La revista People contrastó la ruptura con «múltiples fuentes» y a partir de ese momento el entorno empezó a hablar. Un testigo aseguró que Sam se había marchado del domicilio familiar tras mantener una acalorada discusión con Britney. El entrenador físico supuestamente le acusó de ser infiel, ella perdió la paciencia y decidió terminar con todo.

Britney Spears durante sus últimas vacaciones

«Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida», ha empezado diciendo la cantante. Más adelante ha explicado que llevaba demasiado tiempo aguantando ciertos atrevimientos, pero no ha dado más detalles.



Britney Spears explica cómo se ha comportado su familia

Britney Spears posando / Gtres

Lo primero que ha hecho tras reaparecer en Instagram ha sido dejar claro que no iba a desvelar las razones del la ruptura. «No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación porque honestamente no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor», reconoce.

Britney Spears ha aprovechado para lanzar un reproche a su familia. Nadie se ha preocupado por ella después de lo último que ha pasado y está muy dolida. «Mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría mostrar mis emociones sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades», escribe.

Asegura que durante el proceso de separación no ha contado con el apoyo de sus familiares, quienes siempre se limitan a derivarla a los servicios médicos. Cree que si hubiera compartido con ellos los problemas que tenía con Sam desde un principio el final no hubiera sido diferente. «Me enviarían a lugares para que los médicos me arreglen. ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que te tienen que amar incondicionalmente, no bajo condiciones».