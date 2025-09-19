Los últimos meses han sido bastante complicados para el sólido matrimonio formado por Brigitte y Emmanuel Macron. Comenzando por el incidente que protagonizaban el pasado mayo durante su visita oficial a Vietnam, cuando los medios captaban un gesto que no dejaba a nadie indiferente. Unas polémicas imágenes captadas dentro del avión privado de la pareja en las que se puede ver a la perfección como la esposa del presidente le da un manotazo en toda la cara. Aún se desconoce el desencadenante de la escena. Lo cierto es que, desde entonces, en la prensa internacional no se habla de otra cosa, a lo que se suman también las constantes especulaciones y ataques que ha recibido la Primera Dama durante los últimos años.

Y es que muchos han llegado a insinuar que Brigitte es en realidad un hombre, un rumor que se extendía a raíz de que la influencer Candace Owens, lo insinuase en su podcast. Desde entonces, los comentarios al respecto no han dejado de sucederse, y parece que el matrimonio ha decidido tomar medidas al respecto. Primero, demandando a Owens, alegando que ha «diseccionado la apariencia de la primera dama, su matrimonio, su familia e incluso su historia personal, tergiversándolo todo en una narrativa grotesca diseñada para degradarla».

Brigitte y Emmanuel Macron. (Foto: Gtres)

Y, ahora, parece que los Macron también han decidido presentar pruebas científicas para demostrar que Brigitte es en realidad una mujer. Al igual que imágenes en las que la Primera Dama aparece embarazada, con lo que pretenden poner fin a las especulaciones y «limpiar su honor». Pero, ¿quién es realmente Brigitte Macron?

Así es Brigitte Macron, la Primera Dama de Francia

Su verdadero nombre es Brigitte Marie-Claude Trogneux, pero adoptó el apellido de su marido tras el matrimonio el pasado año 2007. Es hija de los propietarios de una conocida chocolatería de Francia. Un establecimiento que pasó por cinco generaciones y que ahora ha recaído en uno de sus sobrinos, que es quien regenta la empresa.

Brigitte Macron, con su inconfundible elegancia, saludando durante un evento. (Foto: Gtres)

Nació en Amiens en 1953, estudió en el Lycée Henri IV de París y, posteriormente, se formó para ser educadora. Se dedicó a la docencia toda su vida y hasta 2015 enseñaba letras en el instituto privado católico y jesuita Saint-Louis-de-Gonzague de la capital francesa. Un reputado centro francés, altamente reconocido por los buenos resultados que arrojan sus alumnos durante sus años académicos. Con anterioridad, trabajó en otras instituciones académicas como el Collège Lucie-Berger de Estrasburgo o en el Lycée la Providence. En este último impartía idiomas, clases de teatro y literatura y fue el escenario donde conoció al que es ahora su marido.

Durante su trayectoria, también optó a un cargo público, pero finalmente esta idea no cuajó y sus planes no continuaron por estos derroteros. Hasta que el pasado año 2017 y después de que su marido fuera uno de los postulados a dirigir el país europeo, la política volvió a su vida. Brigitte tuvo un papel protagonista y fundamental en la campaña electoral de Emmanuel Macron. Un proceso tras el cual él se proclamó presidente de la República de Francia, siendo así el sucesor de François Hollande. En la actualidad, sigue siendo una figura muy importante en la legislatura y acompaña al mandatario siempre que puede en sus actos.

Brigitte y Macron en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

¿Cómo se conocieron Brigitte y Macron?

Sobre cómo se fraguó la historia de amor de este político matrimonio han trascendido algunos datos. El primer capítulo se remonta a muchos años atrás, cuando él tenía tan solo 15 años y ella 39. Profesora y alumno cruzaron sus caminos y desde ese momento no han vuelto a separarlos. Se desarrolló a lo largo de la etapa en la que ella era instructora de interpretación en un colegio y Macron acudía a sus clases.

La primera dama Brigitte Macron y el presidente francés Emmanuel Macron en un concierto. (Foto: Gtres)

¿Qué edad tiene la mujer de Emmanuel Macron?

Lo que más llama la atención acerca este romance es que ella es 25 años mayor que él. Brigitte tiene 72 años y Emmanuel cumplió 47 el pasado mes de diciembre. Este ha sido uno de los motivos por los cuales la relación siempre ha estado en el punto de mira y por lo que los comentarios siempre han existido entre ellos. A pesar de que junto a su actual esposo no ha tenido descendencia, es madre de tres hijos fruto de un matrimonio anterior.

Pese a que los últimos meses han sido bastante complicados para la pareja, ya que a todo lo mencionado anteriormente, también se suma la perdida de dos personas muy importantes para la Primera Dama, -su hermana y su sobrina con apenas días de diferencia-, ellos demuestran que siguen muy unidos y haciendo frente a cualquier obstáculo.