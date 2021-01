Ha sido uno de los grandes fenómenos de estas Navidades. El estreno de la serie “Bridgerton” en Netflix ha supuesto un gran éxito para la plataforma de contenidos digitales, hasta el punto de convertirse en todo un fenómeno que nadie esperaba en origen. La historia de amor con tintes de época y detalles actuales entre la joven Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el seductor duque de Hastings (Rege Jean Page) nos ha dejado con la miel en los labios. La audiencia quiere más, sobre todo teniendo en cuenta que la serie se basa en las novelas de la escritora Julia Quinn. Esto significa que hay un total de ocho libros en los que se narran las peripecias amorosas de los hermanos Bridgerton, uno a uno.

Sin embargo, desde Netflix, aún no han confirmado lo que sin duda es para muchos un secreto a voces: habrña al menos una segunda temporada. Pero, ¿qué podemos esperar de ella?. Es posible que, como suele pasar en estos casos, no se siga al pie de la letra el contenido de las novelas, pero sí podemos aventurar que, en este caso, estará centrada en el hermano mayor de la nueva condesa de Hastings.

***atención spoiler***

Si aún eres de las pocas que no has caído rendida a la ficción de Netflix, mejor no sigas leyendo. Al final de la temporada se dejaba una puerta abierta no tanto a la historia de los dos grandes protagonistas de esta parte de la trama, sino al vizconde de Bridgerton, el hermano mayor de Daphne, perdidamente enamorado de una cantante de ópera y reticente a afrontar su deber. El joven asegura que, después de que su mejor amigo haya contraído matrimonio e incluso sea padre -en contra de todo pronóstico-, está dispuesto a dar su brazo a torcer y cumplir con su obligación. Esto nos da las pistas de lo que podría ocurrir en la segunda temporada, que seguiría el esquema de la segunda novela, centrada en la vida de Anthony y con Simon y Daphne en un segundo plano.

En la segunda novela, titulada “El vizconde que me amó”, incorpora a nuevos personajes en la trama, como las hermanas Sheffield, que ocupan un papel determinante en la búsqueda del amor por parte de Anthony Bridgerton. No faltarán los personajes que ya conocemos, especialmente Lady Whistledown, a quien poníamos rostro, al menos de cara al espectador, a finales de esta primera temporada.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero se rumorea que, dado el éxito que ha generado la ficción y la expectación que hay en torno a la serie, en el mes de marzo podría retomarse el rodaje, aunque no se espera que el estreno pueda llevarse a cabo hasta el año 2022. Un varapalo sin duda para los fans.

Si llegado el momento la serie sigue concentrando el mismo éxito que hasta ahora podría haber hasta ocho temporadas, siguiendo la estela de cada uno de los hermanos Bridgerton, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth, tal como ocurre en las novelas de la autora Julia Quinn, aunque aún es demasiado pronto para hacer especulaciones. Eso sí, el que quiera saber más detalles de la historia no tiene más que enfrascarse en la lectura, una opción perfecta para estos días de frío y nieve.