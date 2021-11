Las botas de agua se han convertido en nuestra verdadera obsesión desde hace varias temporadas. Son cómodas, nos protegen del agua y, además son una pieza clave en nuestros looks. Las hay de todos los colores y diseños, pero también de todos los precios. Por este motivo desde la redacción de Look hemos dado con 3 modelos diferentes a precios de golpe low cost.

Botas repelentes de agua

Uno de los modelos son las que tiene Mango Outlet en su página web. Se trata de un diseño en color negro que cuesta 34,99 -antes 49,99 euros-. Se pueden adquirir desde la talla 36 hasta la 41. En cuanto a su diseño son de caña media y están realizadas en un tejido técnico repelente al agua.

Son de punta redonda y se pueden ajustar mediante unas gomas que se localizan en la parte delantera. En cuanto a la suele tiene algo de plataforma y suela dentada, lo que evitará cualquier tipo de rresbalón. Al ser un color tan neutro son ideales para cualquier tipo de modelito casual.

Botas de agua de caña alta

No pueden faltar en nuestro armario las ya míticas botas de agua de Zara de 49,95 euros. Es un zapato plano engomado disponible en varios colores, en verdes y negras. Son de caña alta y suela track. Si bien el pasado año causaron furor, este 2021 se han convertido en uno de los productos estrellas de la firma fundada por Amancio Ortega.

Cuentan con una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort, algo que nos encanta. Y, en cuanto a la altura: 4,3 centímetros. Son estilosas por lo que se pueden lucir con outfits algo más arreglados.

Botas minimalistas

Shein se ha convertido en nuna de nuestras marcas favoritas. La relación calidad precio de cada uno de sus productos nos ha enamorado. Entre su amplia oferta hemos encontrado unas botas de agua de lo más peculiares y minimalistas. Se alejan de las tradicionales botas y es por eso por lo que nos ha llamado especial atención.

Las hay desde la talla 36 hasta a 40 por 16 euros -aunque la web siempre tiene algún que otro descuento-. Son de color gris con tacón ancho y caña baja. Es decir, son una especie de botines de agua que darán ese toque especial y diferente a nuestros modelitos de la temporada estival. Las clientas que ya han hecho click para adquirir este diseño han quedado encatadas. «Me encantan ¡No puedo esperar a que llueva», comenta una usuaria.

No cabe la menor duda, de que las botas de agua han venido para quedarse y pese a que no llueva también serán una opción a la hora de salir de casa, ya que aportan mucho glamour. Se puede decir que ha ocurrido lo mismo que con los chándals. Si bien antes eran una prenda que nos poníamos solo para hacer deporte, ahora es un must have en toda regla. ¿Qué modelo te ha gustado más?