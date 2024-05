Boris Izaguirre da la clave sobre la relación actual entre Isabel Preysler e Íñigo Onieva

Boris Izaguirre asistió el pasado lunes, 20 de mayo, a los Premios Bazaar Women celebrados en Madrid. Como era de esperar, a su llegada, los medios aprovecharon su presencia para preguntarle sobre uno de los temas que le ha situado en el huracán mediático en los últimos meses: su reconciliación con Tamara Falcó y su familia. A través de sus palabras confirmó que había retomado su buena relación con el clan, pero mostrándose un poco reacio de su intimidad, manifestó que prefería no compartir detalles de más sobre su amistad con la marquesa y su madre.

No obstante, lo cierto es que el esposo de Tamara Falcó, Iñigo Onieva, está viviendo un momento profesional muy especial, ya que ha debutado como empresario en el mundo gastronómico abriendo un nuevo restaurante en el corazón de la capital. Su nombre es Casa Salesas y, aunque ya son muchos los rostros conocidos que han acudido a probar su carta, Boris Izaguirre ha confesado que todavía no ha tenido el placer de hacerlo. No obstante, después de ver algunas fotos en Instagram y de hablar con Isabel Preysler sobre su opinión acerca del establecimiento, no tiene dudas que «le encantarán los platos».

Boris Izaguirre en los premios Bazaar Women in Art 2024 en Madrid. (Foto: Gtres)

Haciendo referencia a lo que la hispanofilipina le ha contado sobre su yerno, el periodista ha desvelado que se siente muy orgullosa, tanto del empresario como de su hija. En ese momento, los reporteros encargados de cubrir el evento no han podido evitar preguntarle por la relación que mantiene Presyler con Onieva y, sin dudarlo, el venezolano ha respondido de una manera tajante que «se llevan muy bien» porque no hay nada que les impida no hacerlo. Las rencillas que en algún momento pudieron dinamitar su vínculo (a raíz de la infidelidad del madrileño) Boris ha destacado que son cosas que pertenecen al pasado.

Boris Izaguirre en los premios Bazaar Women in Art 2024 en Madrid. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado las polémicas familiares, Boris también se ha pronunciado sobre el reciente proyecto profesional que ha protagonizado Isabel Preysler como imagen de la última campaña de Multiópticas: «Está guapísima en las fotos. Está divina totalmente. Yo acompaño mucho a Isabel en este nuevo universo influencer en el que está también adentrándose. Yo creo que lo está haciendo especialmente bien», decía.

Isabel Preysler. (Foto: Cortesía de MÓ de Multiópticas)

En cuanto a la ‘guerra’ que la madre de la marquesa de Griñón está protagonizando junto a Carmen Lomana, Boris prefiere no pronunciarse. No obstante, ha asegurado que le gustaría que «desaparecieran este tipo de riñas» entre ellas. Cabe recordar que no es la primera vez que opta por mantenerse alejado de dicha polémica. Sin ir más lejos, durante la celebración de los premios Dona2, el pasado mes de diciembre, sostenía que lo mejor sería que resolvieran el enfrentamiento por ellas mismas.