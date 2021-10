Nuevo libro sobre la dinastía que desde hace varios siglos reina en España. Si hace apenas unos días se hablaba de la publicación de la biografía de Laurence Debray sobre el Rey Juan Carlos, ahora Marta Cibelina ha escrito un libro en el que repasa la historia más íntima de los Borbones, desde Felipe V hasta Felipe VI. Un libro entretenido que lleva por título Los Borbones y el sexo y en el que la autora repasa con pluma ágil algunas de las anécdotas de la vida amorosa, tanto conyugal como extraconyugal de los monarcas de la dinastía.

“Hablamos de una de las dinastías más endogámicas de la historia de la humanidad”, asegura la autora sobre los descendientes de Hugo Capeto, que llegaron a España en el año 1700 y que es la dinastía más antigua de Europa. “Algunos de ellos llevaban el apellido Borbón hasta seis veces consecutivas. La predisposición a tener especial afición al sexo se hereda, como se puede heredar la tendencia a la adicción a las drogas o el cabello rizado”, recalca.

Un libro que, en forma de ensayo, describe los gustos de los royals en materia erótica, sus anécdotas más desconocidas y sus fantasías. La obra recoge detalles de la vida de figuras como Felipe V, el primer Borbón, que llegó a celebrar los Consejos de Ministros en la cama con su segunda esposa, Isabel de Farnesio, por quien sentía una atracción absolutamente desmedida.

El libro recoge infinidad de curiosidades, tanto de los Borbones actuales como lo de los primeros miembros de la dinastía. “Me chocó mucho toda la parte referente al antepasado directo de Felipe VI, Luis XIV, el Rey Sol, y especialmente la figura de Madame de Montespan”, confiesa la autora. “También me sorprendió mucho saber de la existencia de una mujer valenciana de quien Felipe VI estuvo enamorado perdidamente”, explica. No falta en el libro detalles de la historia del actual rey con Eva Sannum o su etapa como miembro de la tripulación del Juan Sebastián Elcano.

La autora se embarcó en este proyecto con el objetivo de escribir una obra que, a la par fuera rigurosa y divertida. “Creo que muchas personas pueden aficionarse a la Historia después de leer este libro, aunque nunca hayan sentido interés por esta materia”, explica.

Marta Cibelina reconoce que una de sus grandes frustraciones ha sido no haber estudiado Historia. De ahí el afán de la periodista para aprovechar cualquier excusa para indagar en la materia. La autora reconoce que su faceta profesional la ha ayudado en el momento de documentarse: “he pasado meses enteros todo el día en la Biblioteca Nacional, he pedido ayuda a amigos extranjeros para que me tradujeran cartas escritas por los reyes a sus hijos o sus madres o madrastras. He visitado el Archivo Histórico Nacional, y he disfrutado muchísimo pasando la mano por encima de documentos firmados por los Reyes, enfundadas en guantes blancos”, sentencia.

Además, ha contado con el testimonio de algunos descendientes directos de los implicados en cada una de las historias que cuenta en el libro: “tuve la suerte de contar con el testimonio de personas muy, muy mayores, descendientes de testigos directos de lo que había ocurrido en el siglo XIX, personas de confianza de las familias reales y con una memoria prodigiosa y documentación de los hechos”. Un libro que, sin lugar a dudas, nos ofrecerá una visión muy diferente de la que teníamos hasta ahora de los Borbones, con su faceta más íntima y personal.