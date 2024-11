La bonita y generosa decisión de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez ha tomado una decisión después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh: reaparecer en un concierto solidario. El evento tuvo lugar el 7 de noviembre de este mismo año, semanas después de convertirse en noticia. Estaba en un momento muy mediático que podría haber aprovechado de muchas formas, pero escogió ayudar a la lucha contra el cáncer. El evento se celebró en Navarra, en el estadio más grande de la ciudad y fue un éxito rotundo.

Leire Martínez ha demostrado ser una persona comprometida con diferentes causas sociales. Su primer concierto tras salir de La Oreja de Van Gogh habría llamado la atención de cualquier productor, pero ella ha optado por contribuir a una buena acción. Por si todo esto fuera poco, la cantante ha interpretado un tema de Amaia Montero, la primera vocalista del grupo que le catapultó a lo más alto.

Leire Martínez en un concierto de La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

La relación entre Amaia y Leire siempre ha sido objeto de debate. En una ocasión la vasca arremetió duramente contra su compañera, echándole en cara que firmase los discos que no llevaban su nombre. Martínez no entró en ningún juego y actualmente sigue insistiendo en que no tiene ninguna mala palabra para Montero.

El lado más solidario de Leire

Detrás del espectáculo que ha dado Leire Martínez está la Clínica Universidad de Navarra, una entidad que ya ha llevado a cabo iniciativas muy parecidas. Era la primera vez que la cantante se subía a un escenario después del comunicado que publicaron sus ex compañeros de La Oreja de Van Gogh. Como no podía ser de otra forma, ha mostrado su mejor versión.

Leire Martínez durante un concierto. (Foto: Gtres)

Leire no ha querido aprovecharse ni sacar partido de su problema. Eso sí, quiere que el público conozca su versión de los hechos. Esa es la razón por la que ha participado en Me quedo conmigo, un espacio de Mtmad, la plataforma digital de Mediaset. Ha aprovechado este espacio para alzar la voz y para contar cómo se siente tras abandonar su grupo de música.

Se ha hablado mucho del gesto que tuvo La Oreja de Van Gogh con Leire al no anunciar su salida de la banda con antelación. Esto provocó que no pudiera despedirse por todo lo alto, pero ella siente que sí dijo adiós a su querido público. No le guarda rencor a nadie y ha afirmado: «Es evidente que me emociono y de alguna manera, para mí era una despedida».

Leire Martínez durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Está haciendo referencia al último concierto. A la última vez que se subió a un escenario en calidad de vocalista de La Oreja de Van Gogh. Interpretó Rosas, el mismo tema que escogió Amaia Montero para reaparecer en el concierto de Karol G, sin duda un mensaje cargado de significado. Considera que la industria musical ha tratado de enfrentarlas, pero defiende que entre ellas nunca ha habido una discusión, al contrario. Admira a su compañera y le desea lo mejor, por eso le hizo un gesto en su concierto solidario.