Blanca Suárez está de doble celebración. El pasado 21 de octubre cumplía 35 años acompañada por su pareja, el actor Javier Rey, y lo hacía días después de que se estrenase en cines la nueva película que protagoniza junto a Enric Auquer: Me he hecho viral. Lo cierto es que si de algo sabe la actriz es de que varios de los episodios de su vida se hayan viralizado. Durante los últimos años, Blanca se ha visto en vuelta en varias polémicas a las que ha tenido que hacer frente públicamente con firmeza, sobre todo por los duros ataques de sus haters en redes sociales. Y es que la joven ha sido blanco de todo tipo de críticas: desde sus supuestos retoques con Photoshop hasta su estilo de manicura que fue juzgado de por la mismísima Marta Sánchez.

Javier Rey y Blanca Suárez / Gtres

Acusada de abusar del Photoshop en sus fotos en bikini

Sin duda, una de las polémicas más virales de Blanca Suárez fue la que protagonizó en el mes de abril de 2016, al hacerse pública la campaña de Women’secret de la que la actriz era imagen. En las fotografías, la intérprete aparecía en bikini, pero según los usuarios, había demasiado uso de Phothosop retocando su figura. Y es que, según criticaban en las redes sociales, las imágenes promocionales no correspondían con el vídeo del making of de la campaña, donde se podían apreciar sus curvas.

Blanca Suárez / Gtres

Ante el revuelo que se causó, Blanca decidió subir a su perfil de Instagram una imagen en ropa interior saltando en la cama recién levantada. «Sí, esta mañana, nada más levantarme, también me photoshopearon», escribía irónica junto a la publicación que ya ha sido borrada y con la que pretendía demostrar que el cuerpo que se mostraba en la campaña publicitaria era real.

Duras críticas hacia sus uñas

Aunque pueda parecer mentira, la manicura de Blanca Suárez también se convirtió en viral cuando la cantante Marta Sánchez decidió criticarla públicamente. Corría el mes de agosto de 2018 y la actriz no dudó en subir una instantánea de sus vacaciones en la playa mostrando el último diseño XL de sus uñas. La polémica se desató cuando la autora de Desesperada dio su opinión al respecto. «Por Dios, quítate esas uñas, Blanca», escribía en un comentario junto al post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez)

En este caso, fueron muchos los seguidores de la protagonista de Las chicas del cable los que salieron a defenderla de la polémica frente a otros que se mostraron de acuerdo con Marta Sánchez. Pero no ha sido la primera vez que Blanca ha sufrido ataques en las redes sociales por su estilismo o por su ropa. El coste de sus prendas, muy caras para algunos usuarios, o simplemente su aspecto han sido examinados con lupa a través de sus publicaciones. Pero si hay una historia con la que se hizo viral, sin duda fue una de las portadas que protagonizó en Cuore junto a Mario Casas.

La portada que Blanca calificó como una humillación

En marzo de 2019, los paparazzis captaron un paseo de Blanca Suárez con el que era su novio en ese momento, el también actor Mario Casas. Todo hubiera quedado en una simple portada más si no fuera porque la joven no salía nada favorecida en las imágenes, lo que le llevó a demostrar públicamente su descontento: «No hace falta humillar», expresó visiblemente molesta en una entrevista con ICON.

Esta semana, te descubrimos la doble vida de Mario Casas, que por el día se pasea con Blanca Suárez y por la noche… ¡Se pone en plan ’50 sombras’! Además, Informe Moda: siete looks para los siete días de la semana. No dudes cómo vestirte, ¡te esperamos en el kiosko! pic.twitter.com/EQKU9wimoJ — CUORE (@cuore) March 12, 2019

«Tienen una fotografía mala y esa es la que utilizan. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan. Hay algunas veces que digo: ‘Jolines, es que yo no publicaría esto nunca’. Soy la primera que me río de mí misma, tengo mis stories que son para verlos, pero soy una persona…», señalaba. De hecho, desde entonces, siempre ha evitado ser captada por los reporteros gráficos fuera de su ámbito laboral para preservar al máximo su intimidad.