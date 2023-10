Su amplia trayectoria profesional sumada al documental recién estrenado que lleva su nombre en Movistar+, han convertido a David Bisbal en portada de la edición de noviembre de Esquire. El cantante ha concedido una entrevista a la revista de moda masculina, cultura, tecnología y política; en la que repasado toda su carrera musical, así como los aspectos más desconocidos de su vida personal y de su paso por el programa que lo catapultó a la fama con apenas veintidós años: Operación Triunfo.

«Presentarme al cásting de Operación Triunfo fue la mejor decisión porque después de esa, me atreví a tomar otras. La valentía es muy importante. Lo pasé mal al principio, porque yo tenía un orden de trabajo en mi orquesta y cuando llegué allí prácticamente no había horario. Tenías que cantar con unos y con otros y evidentemente había que ser generoso y a la vez destacar en canciones corales», recuerda. «Lo fui disfrutando cada vez más. La parte del jurado era la que más me costaba. Yo no quería ganar OT, solo quería que alguien me diera una oportunidad. Quería quedar, al menos, en la tercera posición, porque el premio era grabar un disco», añade.

David Bisbal en la presentación de su documental / Gtres

Sobre sus compañeros, el almeriense ha reconocido que con la que mejor se lleva en la actualidad es con la ganadora del concurso, Rosa López. La intérprete de Europe’s living a celebration o Las calles de Granada fue, de hecho, la asesora de David Bisbal en la última edición de La Voz, donde el artista ejercía como coach. «Tengo una relación especial con Rosa, porque la conozco desde antes de empezar esa aventura. Cuando iba con la orquesta, coincidimos en la feria de Atarfe, en Granada. Ella estaba en una caseta pequeña con su hermano y cuando la escuchamos cantar no pudimos evitar soltar una lagrimita», ha confesado. «Pasó un año y, cuando la vi en el casting final de Madrid, no podía creerlo. Y es que Rosa es una persona que no ha cambiado nunca. Ella es ella y lo será siempre».

Ni rastro de Chenoa (otra vez)

El paso de David Bisbal por Operación Triunfo vincula inevitablemente al artista con Chenoa, pues ambos, cabe recordar, mantuvieron una relación amorosa durante tres años que se forjó dentro de la academia del mítico programa y de la que se habló ya entonces, y todavía hoy, hasta la saciedad, en la crónica social de nuestro país. Sin embargo, al igual que ocurre con su documental, David Bisbal ha preferido no hacer mención alguna a la argentina.

David Bisbal y su mujer en la presentación de su documental / Gtres

Sí ha hablado, no obstante, de su actual pareja sentimental, la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, con quien se casó en 2018 y disfruta de una feliz paternidad junto a sus dos pequeños, Matteo y Bianca, de cuatro y dos años, respectivamente. David Bisbal es padre también de Ella, la hija fruto de su primer matrimonio con Elena Tablada. «Rosanna y yo hablamos muchísimo sobre la educación de nuestros hijos. Estamos muy contentos con la que nos han dado nuestros padres, hemos tenido familias trabajadoras con valores extraordinarios, pero pensamos que la versión de nuestros padres se puede mejorar y lo vamos a hacer», defiende David Bisbal.