Jill Biden llegaba el pasado domingo a Madrid, en concreto, al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. La esposa del presidente de Estados Unidos es una de las acompañantes que va a participar en los actos que estos días se celebran en la capital española con motivo de la Cumbre de la OTAN, una de las citas más importantes de los últimos tiempos, sobre todo, por la actual situación de Ucrania desde la invasión por parte de Rusia.

La Primera Dama ha estado acompañada por dos de sus nietas, en concreto, Maisy y Finnegan Biden, hijas del primer matrimonio del hijo mayor del Presidente, Hunter Biden. Según ella misma contó a doña Letizia en su primer encuentro este lunes, tras su llegada, aprovecharon para relajarse y disfrutar de un vino, mientras que ayer pasearon por las calles de Madrid y compraron algunas alpargatas en una conocida tienda del barrio de Salamanca.

Esta mañana, las dos jóvenes han acompañado a su abuela en la visita al Centro de acogida para refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón. Una visita en la que la Reina ha ejercido de guía, ya que doña Letizia ya estuvo en este centro hace algunas semanas, con el Rey y sus hijas. Aunque no se tenía constancia de que las nietas de Biden fueran a acompañar a Jill en este acto, la Reina las ha saludado de manera cariñosa.

Finnegan y Maisy son dos jóvenes con estilos bastante opuestos, tal como ha quedado patente en esta aparición pública, en la que Finnegan ha lucido un look comfy mientras que Maisy iba con un bonito vestido. Según ha trascendido, Finnegan ya estaba en España, mientras que Maisy llegó junto a su abuela el domingo.

Las hermanas son dos de las tres hijas de Hunter Biden y su exmujer, Kathleen. La visita a España coincide con la reciente publicación del libro If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing, en el que se repasan las intimidades del matrimonio de sus padres, que se divorciaron en 2017.

Finnegan es la mediana de las nietas de los Biden, aunque la más mediática de las tres hermanas es Naomi. Finnegan es una joven que prefiere mantener un perfil bajo, lo que hace complicado conocer detalles de su vida privada. Se sabe que estudia en la Universidad de Pensilvania y que es activista, de hecho, abandera muchas causas como la lucha contra el machismo y la defensa de los derechos de las mujeres. Es más, hace algunos años, en su etapa escolar, puso en marcha una campaña para cambiar el código de vestimenta del centro en el que estudiaba porque consideraba que discriminaba a las mujeres.

Maisy es la pequeña de las nietas de Joe y Jill Biden y tiene veinte años. La joven es una apasionada de los deportes, en especial, el baloncesto, deporte que ha compartido con Sasha Obama, que es una de sus mejores amigas. Ha estudiado en el Sidwell Friends School de Washington y todavía no se sabe nada de sus próximos pasos universitarios. Eso sí, es muy activa en las redes sociales, en especial, en TikTok.