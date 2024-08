Este miércoles, 14 de agosto, se conoció la muerte de Carlos Ferrando a los 76 años de edad, mientras se encontraba en su domicilio de Madrid, lugar en el que era encontrado por la actriz y amiga íntima, Alejandra Grepi. Aunque todavía tenía pulso, el periodista había entrado en un estado de deshidratación severa provocado por un infarto cardiovascular que, finalmente, acabó por completo con su vida. Carlos Ferrando fue una de las figuras más míticas de la prensa rosa y colaborador de numerosos programas de televisión como Crónicas Marcianas, Sálvame o ¡Qué tiempo tan feliz!, entre otros. Especialmente memorables fueron sus colaboraciones con la gran María Teresa Campos, que nos dejaba, de igual forma, hace unos meses.

La muerte de Carlos Ferrando ha dejado en shock a su círculo familiar más cercano, así como a todos los que habían trabajado con él, quienes en la mañana de este jueves se han trasladado hasta el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente para rendirle un último homenaje. Ejemplo de ello son César Heinrich, la actriz y ex vedette Rosa Valenty, o Bibiana Fernández. La actriz de cine y teatro, y tertuliana del programa Vamos a ver, en Telecinco, ha sido una de las primeras en llegar al lugar y en atender a los medios de comunicación congregados a las puertas de la funeraria expresamente para la ocasión.

Bibiana Fernández, en el último adiós a Carlos Ferrando. (Foto: Gtres)

Bibiana Fernández se ha mostrado muy afectada con la pérdida de Carlos Ferrando y prueba de ello son las palabras que ha dedicado al fallecido ante las cámaras. «Era un grandísimo amigo, con el que pase muchos años. Lo adaraba y lo adoro. Fue muy generoso, una bomba, y tengo muchas noches de recuerdo con él. Me da mucha pena pero me quedo con el consuelo de que se ha ido durmiendo, sin sufrir. Era muy bueno, una leyenda», ha dicho. Unas palabras muy en consonancia a las pronunciadas por Charo Reina en el mismo lugar, pues la actriz tampoco ha querido perder la oportunidad de despedirse del periodista, este jueves.

Sin poder contener las lágrimas, Charo Reina ha definido a Carlos Ferrando como «una magnífica persona». Asimismo, ha destacado de él su «gran profesionalidad». «Son tantas cosas, tantas noches de risa, tantas noches de charla y tantas madrugadas y tantos amaneceres, que es que son muchas cosas, ¿no? Noches en locales que ya vosotros ni conocéis, porque sois muy jóvenes, pero donde íbamos asiduamente con Mariñas y mucha gente de la época…Con muchos periodistas y profesionales. Son periodistas que, sin lugar a dudas, han marcado una época, han marcado un camino y, por supuesto que son gente que quedará siempre y por siempre en nuestros recuerdos», han sido sus palabras.

Charo Reina, en Madrid. (Foto: Gtres)

Tampoco a podido evitar emocionarse Rosa Valenty. La artista se ha mostrado muy emocionada a su llegada al tanatorio y así ha hablado de Ferrando para los medios de comunicación presentes allí. «La última vez que yo le vi fue en un programa de televisión en el que justamente hablábamos de todos los que ya se habían ido de nuestra profesión, como por ejemplo María Teresa Campos. El legado que nos deja es el de la honestidad, hay personas que le echarán mucho de menos porque han estado últimamente junto a él, pero yo también porque he estado toda la vida junto a él, desde que tenía 22 años, era un periodista muy cercano a todos los artistas. Me enteré de su muerte porque me llamó un amigo mío contándome que había fallecido, no daba crédito porque hacía 15 días había estado tomando algo con él, no podía dejar de venir a despedirme de él, se ha ido llevándose con él muchos secretos».

Carlos Ferrando nació en Cartagena en 1949 si bien pasó su infancia en Sabadell. Posteriormente se trasladó hasta Madrid, donde dio comienzo su popular carrera rodeado de artistas. Empezó siendo el secretario de la actriz Esperanza Roy y, más adelante, fichó como jefe de prensa de rostros tan conocidos como Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar. Fue así como se hizo un hueco en la industria cinematográfica y social en España, que le brindó la oportunidad de formar parte de la plantilla de diferentes medios de comunicación como Fotogramas, Diario 16, De domingo a domingo, Latido del Corazón o Corazón del milenio, entre otros.