Bertín Osborne zanja los rumores sobre un nuevo amor: "No salgo con nadie"

Bertín Osborne se encuentra en el ojo del huracán tras salir a la luz que estaría de nuevo ilusionado en el amor. Después de la polémica relación que ha tenido con Gabriela Guillén, con quien tiene un hijo en común nacido el 31 de diciembre de 2023, todo apunta a que el intérprete de Noches de San Juan tendría el corazón ocupado desde hace unos meses gracias a una compañera de trabajo a la que habría conocido en Canal Sur.

¿Un nuevo amor?

Según ha trascendido este 3 de abril, el cantante habría iniciado un romance con una «mujer morena» con la que trabajaría en el citado canal. «Acabo de estar reunido con alguien del entorno cercano de Osborne y me confirma que Bertín estaría de nuevo ilusionado», ha contado el fotógrafo Tino Torrubiano.

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

«Se conocieron en la misma productora, en El show de Bertín. Llevan más o menos 3 meses viéndose más asiduamente. Los fines de semana viajan juntos. Este pasado han estado en Palma de Mallorca. Él está muy ilusionado», ha explicado Tino.

«Es una persona anónima y es más joven que Bertín. Me han contado que puede haber una diferencia de edad de al menos 20 años y lo curioso del tema está en que él se lo está contando a su entorno más cercano. Sí él, y los que le conocemos un poquito lo sabemos, que está ilusionado, es porque la cosa marcha», ha añadido en un directo con TardeAR. «Es española, concretamente de Andalucía. Trabaja en nuestro medio. Cuando habla que se siente así es porque es una persona que le gusta mucho», ha puntualizado.

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

Bertín Osborne se pronuncia

Lejos de mantenerse en un segundo plano, tras salir a la luz esta información, Bertín Osborne se ha pronunciado y ha dejado claro que no tiene pareja. «Nos pide que digamos su respuesta. ‘No tengo productora, si es a la que hago yo en el programa de Sevilla, todas están casadas y la única que no lo está, se casa en verano, así que Tino, por favor, no salgo con nadie y estás más perdido que el barco del arroz’», ha explicado a través de un mensaje de voz en Y ahora Sonoles.

Su ruptura con Fabiola Martínez

En enero de 2017, Bertín Osborne y Fabiola Martínez emitieron un comunicado anunciado el fin de su matrimonio. «Queridos amigos. Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades», comenzó diciendo la misiva.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

«Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema», finalizó el escrito. Después de poner fin a su historia de amor con Fabiola, Bertín Osborne tuvo un idilio con Gabriela Guillén.