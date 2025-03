El pasado 18 de octubre, Bertín Osborne despedía a Enrique Ortiz y López Valdemoro, su padre, y conde de Donadío de Casasola y conde de las Navas, a sus 96 años. Una noticia que trascendió a los medios de comunicación días después de que incineraran sus restos mortales. «Mi padre dejó dicho que no quería ningún circo. En el tanatorio estuvieron dos hijas mías y tres nietos. Bueno y una prima (…). Haremos un funeral próximamente», dijo el ex marido de Fabiola Martínez.

Pocos días después, el ex marido de la siempre recordada Sandra Domecq se pronunció al respecto y lamentó esta triste pérdida. Sin embargo, la relación entre padre e hijo no siempre ha sido idílica. A lo largo de sus respectivas vidas, ha estado marcada por la tensión. De hecho, Enrique no asistió a la primera boda del artista. No obstante, con el paso del tiempo pudieron solucionar sus conflictos y acercar posturas, tal y como desveló en una ocasión Cristina Cifuentes, ex diputada en la Asamblea de Madrid.

Cinco meses después de la muerte del patriarca, que siempre ha optado por mantener un perfil alejado del foco público pese a la fama de su hijo, Bertín ha solicitado de manera oficial uno de los títulos nobiliarios de su progenitor, que tiene más de trescientos años de historia y que fue otorgado por primera vez a Francisco Ignacio de Quesada y Vera en 1913 (el condado de Donadío). Concretamente, en un plazo de treinta días, podrá presentarse para recibir este título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

«La sucesión como Conde de Donadío de Casasola ha sido solicitada por don Norberto Ortiz y Osborne, por fallecimiento de su padre, don Enrique Ortiz y López Valdemoro, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título», apunta el Boletín Oficial del Estado, que el pasado jueves 27 publicó la solicitud formal para que Bertín herede este título.

Si no fuese así (que no hubiera otros solicitantes), el ex marido de Fabiola Martínez pasaría a ser de manera automática en unas semanas, el IX conde de Donadío Casasola.

¿Cuál es el título que heredará Bertín Osborne?

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Sabido es que Bertín Osborne nació en el seno de una familia pudiente y acomodada. Esto es debido a que su padre, Enrique, recibió más de un título nobiliario por parte de su familia: VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas. Además, su mujer, María Teresa Osborne y Marenco (madre del artista), fallecida en el año 1991, era nieta del II conde Osborne.

Paralelamente, el condado de Navas (referido a Navas del Selpillar, en Lucena, Córdoba) ya lo ostenta una de las tres hermanas del artista, María Teresa, Marta y María de la Luz, que a pesar de la fama de su hermano han optado por estar al margen del foco público.