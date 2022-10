Bertín Osborne es un hombre nuevo. Todavía se sigue comentando su última aparición pública, en la que mostró una evidente pérdida de peso. Un cambio que va más allá de lo meramente físico ya que su personalidad es diferente. Al menos así lo aseguran quienes mejor lo conocen, como sus hijas. Una de ellas, Eugenia Osborne, ha reconocido que ve muy cambiado a su padre desde su separación de Fabiola Martínez, en enero de 2021.

El presentador acudió hace unas semanas a Madrid para ser reconocido en Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera por su labor al frente del programa Mi Casa es la tuya. Allí sorprendió a los presentes al mostrar una nueva silueta, mucho más delgada que tiempo atrás. El propio Bertín confesó durante el acto que había perdido 10 kilos. La receta que había seguido no era ningún secreto y está al alcance de quien se lo proponga: «Trabajar mucho, llevar una vida sana, hacer mucho deporte y tomar vitaminas», comentó.

Unas semanas después ha sido una de sus hijas quien ha opinado acerca de esta evolución por parte de Bertín Osborne. Eugenia ha comparecido ante los medios de comunicación este pasado fin de semana. La empresaria fue uno de los rostros conocidos que se dejó caer por la fiesta de Halloween del Parque Warner de Madrid.

La hija de Bertín Osborne confiesa, a tenor de la nueva faceta de su padre, que «se siente fenomenal, mejor que nunca», comienza diciendo. Eso sí, reconoce que «no nos damos consejos de deporte, pero en cuestión de dietas sí que yo lo he aconsejado un poco. En temas de deporte él controla más que yo porque yo hago gimnasio y caminar, pero él hace tenis, pádel».

Sobre los efectos generados en el presentador al convertirse en un hombre soltero, Eugenia Osborne cuenta que «lo veo más maduro, más familiar, está más con nosotros y más tranquilo. La verdad que cuando te separas es todo lo contrario pero él no». Sobre la posibilidad de rehacer su vida en el futuro, su hija piensa que «no me importaría que rehiciera su vida, pero en principio ahora lo veo más tranquilo que nunca. Quiero que sea feliz y si es con alguien pues bien, pero si prefiere estar solo pues nos tiene a sus hijos y además que nos los pasamos muy bien con él». Asimismo, no oculta que hay muy buena relación con la exmujer de su padre: «Fabiola Martínez es una mujer fantástica y nos llevamos todos fenomenal y yo intento seguir el mismo ejemplo».

En aquella entrega de premios, Bertín mostró su cara más simpática y no dudo en vacilar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también participó en el evento: «Me planteé seriamente no venir porque soy anti premios, me dan cierta vergüenza ajena porque no me considero merecedor de ningún premio. Pero cuando me dijeron que venía el alcalde, que aparte de amigo, el único defecto que tiene es que es del Atleti pero ya me han dicho que viene llorado de casa, me he dicho, sí voy».