Bertín Obsorne cuenta la verdad sobre su vuelta a los escenarios

El nombre de Bertín Osborne vuelve a estar de actualidad. Después de unos meses alejado de la esfera pública, debido al complicado bache de salud tras haberse contagiado de coronavirus, el cantante ha reaparecido en televisión. Lo ha hecho de la mano de Toñi Moreno en el programa Hoy en día de Canal Sur con motivo del estreno de la quinta temporada de El show de Bertín.

«La verdad es que tengo que agradecerle al público. Empezamos la quinta temporada. Espero que la próxima me divierta igual que las anteriores. Algunos cambios va a haber, pero somos los mismos. Es que el equipo es muy bueno», ha indicado en un primer momento.

Bertín Osborne durante un espectáculo. (Foto. Gtres)

¿Retomará sus conciertos?

El artista también se ha pronunciado sobre si volverá o no a subirse a un escenario. «La situación real es que no se cuál es la situación. He estado muy afectado por el segundo coronavirus porque tuve un edema en las cuerdas y está complicado», ha explicado a la presentadora.

«No podía cantar, no llegaba y me frustraba mucho. Estoy en el proceso de que, entre esta semana y la siguiente, me voy a ir a Morón con Domi a ver si en el estudio me pruebo. Si estoy bien, este año haré algo y si no pues no sé lo que haré la verdad», ha añadido. «A mí lo que más me gusta en el mundo es la música, así que imagínate… Subirme a un escenario y cantar hora y media con los músicos y con toda la banda me pone muchísimo. Es lo que más me divierte, lo que echo de menos», ha confesado.

Bertín Osborne cantando en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, no ha dudado en presumir de lo bien que se encuentra actualmente y de la buena forma física en la que está. «Eso no es casualidad, aparte de la genética. No es casualidad. Llevo desde los 12 años haciendo deporte y una vida sana. No he fumado nunca. Soy antitabaco. Al final, si tú llevas una vida sana y ordenada… Todos los cantantes tenemos fama de desordenados. Yo lo he sido en una cosa (en relación a su historial sentimental), pero en todo lo demás no», ha comentado.

«Me he quitado la cena, no ceno. Me levanto a las seis y media todos los días, me acuesto también temprano y lo primero que hago es mandarle mensajes a Carlos Herrera que está en el programa y yo lo estoy escuchando. Luego me meto en el gimnasio, me tomo un té y sigo el día. Suelo hacer deporte, juego al pádel cuatro o cinco días por semana y con eso y no cenar…», ha dicho sobre su rutina diaria.

Bertín Osborne en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

¿Cómo ha pasado el verano?

Al margen de su situación musical y de salud, Bertín Osborne ha contado cómo ha sido su verano. «Con mis hijos, todo el verano. Mi hijo pequeño aún esta ahí, se va mañana. He estado en el ON Hotels Oceanfront en mi querido Matalascañas», ha confesado.