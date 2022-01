El 2022 no ha empezado de la mejor manera para Beret. El cantante ha sufrido uno de los varapalos más inesperados y duros que la vida podía darle: la muerte de su hermana Sandra. Un mazazo del que aún el artista no ha querido desvelar muchos más detalles públicamente, aunque ha aprovechado el cariño de su más de un millón de seguidores en Instagram para componer una canción a la fallecida.

Con guitarra en mano, el artista ha compuesto una preciosa melodía que no ha pasado inadvertida para sus fans: “Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches… Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre… Te quiero hermana, descansa en paz para siempre”, escribió Beret en una publicación que en cuestión de instantes alcanzó las más de 100.000 reproducciones. Además, algunos compañeros de profesión del cantante no dudaron en enviarle sus condolencias a través de unos comentarios cargados de positividad: “Te quiero amigo, mucha fuerza”, escribió Lola Índigo; “Fuerza amigo mío”, apuntaba Sebastián Yatra; “ÁNIMO”, pronunció Sofía Ellar; y “Muchísima fuerza amigo”, escribió Demarco Flamenco, entre muchos otros.

Teniendo en cuenta el estilo musical de Beret y que ha hecho de la música su mejor forma de expresión, no cabe duda de que componer está siendo su mejor terapia para superar el fallecimiento de su hermana en la medida de lo posible. De esta manera ha seguido los pasos de otro exitoso cantante de nuestro país, Dani Martín, quien tras haber perdido a su hermana hace 12 años ha compuesto en varias ocasiones temas para ella y le ha dedicado mensajes de lo más emotivos: “Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día, y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores. Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana. Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aún más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Luego, me enteré de que me admirabas, de que te enorgullecías del hermano que tenías y que hasta te gustaba el tono de mi voz. (…) Sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho Buena suerte de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión”, finalizaba el intérprete de Zapatillas para después sacar a la luz Cómo me gustaría contarte, un single con una clara receptora.