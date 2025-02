Belén Esteban revela el motivo que dinamitó su relación con las Campos: "Las tengo bloqueadas"

Belén Esteban ha llegado a un punto de no retorno con las hijas de María Teresa Campos. La relación que ha oscilado entre altibajos durante años, con momentos de cercanía y otros de distanciamiento, finalmente se ha quebrado. En una reciente entrevista en el podcast La Sobremesa, Belén no tuvo reparos en declarar que ya no puede más y que, en estos momentos, las tiene bloqueadas y no quiere saber nada de ellas.

«Yo ahora mismo las tengo bloqueadas y no quiero saber nada de ellas», dijo tajante y sin titubeos, dejando claro que no hay vuelta atrás. La periodista y tertuliana fue cuestionada por Abel Planelles sobre la naturaleza cambiante de su relación con Terelu y Carmen, y su respuesta fue un golpe directo a la familia Campos. La razón de este distanciamiento tiene que ver con un episodio que Belén no ha podido olvidar y que claramente la ha marcado: la misa funeral de María Teresa Campos, madre de las hermanas.

«María Teresa me quería mucho, y cuando fue su misa funeral, las escribí. Carmen ni me contestó, y Terelu me dijo que no fuera a la misa de su madre porque era una cosa familiar», explicó Belén, visiblemente afectada por la actitud de las Campos en un momento tan delicado. Esteban, con su característico desparpajo, añadió: «Luego, cuando salieron las imágenes, había ido medio Telecinco». Este hecho, más que una simple desilusión, fue el detonante de su decisión de cortar completamente con ellas.

La expareja de Jesulín de Ubrique reta también cómo, tras el embarazo de Alejandra Rubio, escribió a Terelu para felicitarla, solo para que la respuesta fuera una excusa tras otra: «Me dijo que estaba mal de la voz, luego que estaba en el fisio, después que estaba en el notario… y nunca me devolvió la llamada».

El vínculo entre Belén Esteban y Terelu Campos comenzó hace 25 años, cuando la presentadora la criticó duramente en el programa Día a Día. A pesar de ese inicio difícil, las dos lograron llevarse bien con el tiempo, especialmente en Sálvame, donde compartieron plató durante años.

El enfado de Belén Esteban con las Campos no es solo un tema de malentendidos personales; refleja una profunda decepción por la falta de consideración y de honestidad que, en su opinión, ha habido en sus interacciones con ellas. Con sus palabras y sus bloqueos, Belén ha dejado claro que no hay marcha atrás. Las Campos ya no forman parte de su vida, y parece que esta vez, el final de su relación está sellado.