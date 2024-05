Abre en Barcelona un restaurante-museo en honor a Belén Esteban

La trayectoria de Belén Esteban está marcada por su relación con Jesulín de Ubrique. Tuvieron una hija juntos y la colaboradora se paseó por muchos platós desvelando cómo era el comportamiento del torero. Su discurso le posicionó en lo más alto de la crónica social y le otorgaron el título de ‘princesa del pueblo’, pero ahora su presencia en televisión es prácticamente nula. Sin embargo, su pasado en Sálvame sigue sonando con fuerza y en Barcelona han creado un restaurante en su honor.

Uno de sus primeros hitos fue: «Andreíta, cómete el pollo, coño». A partir de ese momento Belén empezó a pronunciar frases que quedarán para siempre en el imaginario colectivo, por ejemplo: «Hasta luego, Mari Carmen» o «ni que fuera yo Bin Laden». Ahora esta elocuencia se ha visto plasmada en un local ubicado en Barcelona, concretamente en el comercial SOM Multiespai de Nou Barris.

Los fans de ‘la princesa del pueblo’, quien ahora se hace llamar ‘la patrona’, están de enhorabuena porque ahora pueden revivir los mejores momentos de la colaboradora en televisión. Lo cierto es que ha vivido escenas de todo tipo: ha ganado dos concursos, ha participado en el programa más visto de Telecinco y se ha enfrentado a muchos rostros conocidos. Entonces, ¿qué le queda por hacer?

El restaurante en honor a Belén Esteban. (Foto: TikTok)

Hay que recordar que no es la primera vez que sucede algo parecido. Otras estrellas mediáticas como el futbolista Diego Armando Maradona o el cantante Julio Iglesias también han protagonizado proyectos de estas características. Los usuarios de Instagram y otras redes ya han reaccionado y hay dos bandos claramente distintos: los que apoyan la iniciativa y los que prometen que nunca visitarán este negocio

El museo de Belén Esteban

La cadena de restaurantes Berto’s Milanesa ha abierto un establecimiento que no ha tardado en hacerse viral. La ex de Jesulín de Ubrique ha servido de fuente de inspiración para los dueños de la marca y ahora hay un universo creado exclusivamente para ella. Las paredes de la sala están decoradas con sus fotos, revistas en las que ha posado y sus productos de alimentación.

Belén, antes de la cancelación de Sálvame, dio un paso más. Se dio cuenta de que su carrera televisiva podría tener los días contados y decidió invertir en un negocio que generó bastante polémica. Bajo el nombre de Sabores de la Esteban, la tertuliana lanzó unos gazpachos, unos salmorejos y unas patatas fritas que pueden adquirirse en los supermercados Día y en otros establecimientos.

Belén Esteban, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) otorgó únicamente 61 puntos a los productos de Belén, de modo que se ubicó en una escala media de calidad. Teniendo en cuenta que sus propuestas no son del todo baratas, este dato generó mucha controversia, pero eso no fue todo. El gazpacho de Belén Esteban fue posicionado en el antepenúltimo puesto de las 29 marcas que analizó, algo que no le sentó nada bien a la tertuliana.

Belén Esteban emprende un nuevo proyecto

Belén Esteban, en un evento. (Foto: Gtres)

El restaurante-museo de Belén Esteban en Barcelona rinde un homenaje a su trayectoria, haciendo un repaso desde sus primeros pasos en televisión hasta su faceta de empresaria. Únicamente queda una cosa por registrar: su nuevo proyecto en redes sociales. A través de la productora Fabricantes Studio, la de Paracuellos se implicará en un programa que podrá verse en YouTube a partir del próximo 15 de mayo.

Belén y otros colaboradores que formaron parte de la plantilla de Telecinco estarán en Ni que fuéramos Sálvame, un espacio que pretende resucitar el espíritu de la tertulia que capitaneaba Jorge Javier Vázquez. El espacio se emitirá de forma diaria y durará tres horas, de 16:00 a 19:00 horas. Lo presentará María Patiño y el equipo ha prometido que lanzarán bombas muy importantes.