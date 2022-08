Belén Esteban y los negocios: un binomio constante del éxito al caos

Es innegable la gran presencia televisiva con la que cuenta Belén Esteban. Ni su reciente caída en pleno directo de Sálvame, por la que se ha visto obligada a permanecer alejada del foco mediático de manera temporal para favorecer a su recuperación, ha hecho que la audiencia olvide la gran labor de la también conocida como “princesa del pueblo” en las pantallas, siendo ya uno de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Una vez consolidado su papel en programas como Sálvame, la de Paracuellos decidió dar el salto a otros ámbitos al coronarse como empresaria. Y es que, aunque a día de hoy es especialmente conocida su marca alimenticia Sabores de la Esteban, lo cierto es que la ex de Jesulín ya intentó adentrarse en el mundo del comercio con anterioridad, con otros proyectos que no lograron tanto éxito como este último, pero que tampoco han pasado desapercibidos.

Cuando Belén gozaba de una relación sentimental junto a Jesulín de Ubrique, este optó por que a su novia no le faltara de nada, y qué mejor manera de hacerlo que inaugurando una zapatería de la cual se hacía cargo la colaboradora cuando estaba embarazada. La tienda de bolsos del Paseo de Extremadura fue todo un éxito por aquel entonces, y de hecho, recientemente ha vuelto a salir a la luz después de que María José Campanario amenazara a la ex de su marido con contar lo que supuestamente ocurría en la trastienda de este comercio, que finalmente no tuvo mucho recorrido de ventas.

Otro de los grandes negocios de Belén Esteban no es otro que las velas con olor. Hace unos dos años, la colaboradora anunciaba a bombo y platillo la inauguración de su nueva tienda online, bautizada como Home Decor, la cual contaba con una serie de velas aromáticas con precios que giraban en torno a los 35 y 40 euros. Una elevada cantidad por la que la “princesa del pueblo” recibió una serie de críticas, viéndose obligada a bajarlos hasta los 10 y los 15 euros. Pero ni esa considerable rebaja hizo que la empresa remontara, percatándose la tertuliana de que su gran idea no daba los suficientes beneficios como para seguir centrando su atención en ella.

Por otro lado, Belén también se introdujo de lleno en el mundo de la joyería al sacar a la luz su primera línea de accesorios, elaborados en plata de Primera Ley 925 e incluso algunos bañados en oro de 18k. Una serie de diseños que estuvieron disponibles en la web oficial de la colaboradora por precios que no superaban los 50 euros, completamente asequibles para todos sus seguidores.

Pero, si hay un negocio que ha destacado por encima del resto en la vida de Belén Esteban, ese es, sin duda, Sabores de la Esteban. La colaboradora comercializa patatas fritas, gazpacho, salmorejo, crema de calabacín, crema de verduras y crema de calabaza en un gran número de rincones del planeta, habiendo llegado incluso a Dubái. No obstante, sus productos fueron valorados por la Organización de Consumidores y Usuarios con 61 puntos y la etiqueta de “calidad media”, algo que no gustó especialmente a la ganadora de Gran Hermano VIP.