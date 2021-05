Belén Esteban sigue siendo ‘la princesa del pueblo’, un título que ‘recogió’ cuando rompió con Jesulín de Ubrique tras haberse dado a conocer como su flamante novia madrileña y después como la madre de su hija mayor. Han pasado más de dos décadas y la de San Blas se ha hecho un hueco en el mundo de la televisión donde, tras ser la invitada estelar de algunos de los problemas de renombre de entonces, se convertía en colaboradora habitual de ‘Sálvame’ tras su paso por ‘El programa de Ana Rosa’.

Doce años de opiniones, críticas, realities y también de grandes enfrentamientos que han pasado a los anales de la historia de la pequeña pantalla. Así es Belén, un animal televisivo que ama y odia a partes iguales y, aunque sus discusiones han sido de órdago, también lo han sido sus reconciliaciones. Pero además hay una serie de imposibles que, al menos por el momento, no se podrán llevar a cabo.

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja ha sido la última en protagonizar un acalorado encontrado con Belén Esteban. ¿El motivo? Sus respectivas líneas de joyas. Anabel tiene su negocio desde hace tiempo y su compañera acababa de lanzar su colección con la misma compañía aunque con un equipo diferente. ‘La princesa del pueblo’ denunciaba que su amiga «había llamado a la empresa para decir que por qué hacían una campaña conmigo porque yo le iba a quitar toda la clientela». Un comentario que la sevillana negaba, llegando entonces a la conclusión de que la compañía «estaba malmetiendo» entre ellas. La ex de Jesulín dejaba la marca, su compañera le pedía perdón y ambas terminaron por reconciliarse, compartiendo el momento en sus redes sociales.

Jorge Javier Vázquez

Lo de la colaboradora con ‘el dueño del cortijo’ podría resumirse en una relación de amor-odio. Se adoran, pero cuando discuten sus broncas son monumentales. Cuando aún no nos habíamos recuperado de su primer encontronazo tras la pandemia cuando Belén se quejó por la gestión del Gobierno durante el confinamiento, hace solo unos meses la televisiva pareja volvía a poner el plató de ‘Sálvame’ patas arriba con una nueva polémica. Todo porque la tertuliana se enfadaba al enterarse que el comunicador enseña al resto de colaboradores fotografías suyas en las que aparece «horrorosa» y le respondía de manera retadora alegando que ella también tenía imágenes del catalán poco favorecedoras.

«Me acabo de dar cuenta del nivel de persona que eres», le espetaba entonces el presentador provocando que la de Paracuellos se levantara casi sin poder reprimir las lágrimas. «Y no me llores porque me da igual, ya sé que el lloro funciona muy bien en cámara», le recriminaba. A pesar de todo, los dos se quieren y se respetan, a pesar de que en algunos momentos sus caracteres les hagan explotar en directo.

Terelu Campos

Fueron grandes amigas durante los años que la hija de María Teresa Campos trabajó codo con codo con Belén en ‘Sálvame’, pero su relación se torció cuando Terelu abandonaba el programa y fichaba por ‘Viva la vida’. La cosa se enfrió y un comentario de Alejandra Rubio que Belén tachó de «inapropiado» dinamitó lo poco que quedaba entre ellas. Transcurridos los meses, ‘la Esteban’ ha acercado posturas al decirle a su excompañera, en vivo y en directo, que «ha sido siempre muy buena compañera y buena amiga». Un guante que Terelu recogía con cariño: «Con el tiempo te quedas con lo bonito, con lo mejor y yo no soy nada rencorosa».

Mila Ximénez

Más de una década como compañeras da lugar a que las relaciones se vean afectadas en determinadas ocasiones. Así le ha ocurrido también con Mila Ximénez a la que adora, pero con la que ha protagonizado discusiones subidas de tono, entre las más sonadas la que tuvo lugar cuando la ex de Manolo Santana mostró su enfado al enterarse de la boda de su amiga por los medios, y el encontronazo que protagonizaron en directo al poco de que Mila saliera de ‘Gran Hermano VIP 7’. Discusiones que, a pesar del fuerte carácter de ambas, han terminado por pasar a un segundo plano prevaleciendo el cariño y la amistad que comparten.

No habrá paz

La mayoría de los compañeros de Belén Esteban destacan su gran corazón, algo que ha quedado patente a lo largo de estos largos 20 años de carrera. Pero lo que también ha dejado claro es que hay cosas que ‘la princesa del pueblo’ nunca va a perdonar y eso tiene que ver con su hija y con las traiciones. Por eso ni su ex, Jesulín de Ubrique, ni su mujer María José Campanario ni mucho menos su exmanager, Toño Sanchís, se reconciliarán con la colaboradora.