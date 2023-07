Belén Esteban no puede más: su contundente mensaje contra sus ‘haters’

Belén Esteban (49) se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones antes de poner rumbo a Miami, para iniciar la será su próxima aventura profesional tras la cancelación Sálvame, el pasado mes de junio, después de catorce años ininterrumpidos de emisión en Telecinco. Y es que la de Paracuellos del Jarama ha sido una de las colaboradoras del mítico formato elegidas para participar, al otro lado del charco, en la secuela en forma de reality que el programa de La Fábrica de la Tele ha preparado para Netflix.

Sin embargo, su nombre sigue copando diariamente titulares de la crónica social ya sea por su situación sentimental con Miguel Martos, o por sus últimas apariciones públicas; lo que no estaría permitiendo a Belén desconectar tanto como le gustaría. O así lo deja entrever, al menos, en el mensaje que, hace escasas horas, la televisiva ha compartido con su más de un millón de seguidores (y también haters) en Instagram. «Qué horror de gente, tan mala y envidiosa, lo mejor que he hecho en vida es bloquear a gente que me da pena de lo malos que son. Yo tengo a mi familia y tan feliz», ha escrito al ritmo del tema Soy Afortunado, de Manuel Carrasco.

Stories de Instagram de Belén Esteban / Instagram

Si bien la ex de Jesulín de Ubrique no ha querido ahondar en detalles sobre lo ocurrido, todo podría tener su origen en las críticas que ha recibido por parte de varios usuarios del universo 2.0, a raíz de ver la luz varias informaciones (aún sin contrastar) que apuntan a que Amor Romeira no asistió al cumpleaños de su gran amiga Anabel Pantoja, el pasado fin de semana, por petición expresa de Belén. «Hace un tiempo Belén Esteban criticó a Amor porque decía que Amor contaba cosas de Anabel que no debía contar. Esto a Amor no le gusto y llega un día en el que Belén cuenta algo que no debería haber contado supuestamente, que es cuando confirmó que Anabel estaba con el fisio. Anabel Pantoja decide tirar por su amiga más importante y más famosa», explicó Aurelio Manzano sobre la enemistad entre Amor y Belén Esteban.

Unas palabras que molestaron (y mucho) a la canaria, que se derrumbó en directo. «No tenía entendido que sería una fiesta como la que está sucediendo. Tenía entendido que sería una fiesta con la gente de Canarias y ya está. Entiendo que su cumpleaños era de otra forma, no sé, no encuentro explicación a lo que está pasando. Solo sé que yo la quiero muchísimo ni va a cambiar nada por no ir a su cumpleaños, pero que a mí me dolió, me dolió. No creo que sea un desprecio, pero…», dijo Amor, por su parte.

Varios colaboradores en el programa ‘Fiesta’ / Telecinco

Feliz con Miguel Martos

Asimismo, el enfado de Belén Esteban con quienes la critican podría tener que ver, también, con los comentarios que recibe a diario sobre su relación con Miguel Martos. Más aún, después de que se especulara con un posible divorcio entre la colaboradora y el conductor de ambulancias en el ya citado programa. Algo que se encargó de desmentir categóricamente ella misma: «Belén Esteban y Miguel Marcos están viviendo un presente lleno de felicidad y su amor mutuo es evidente.

«Me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores», contó la periodista Letizia Requejo.