El lacrimógeno horizonte de Belén Esteban con sus gazpachos en el último aliento de ‘Sálvame’

No cabe duda de que los colaboradores de Sálvame no están atravesando su mejor momento profesional. A comienzos de este mismo mes se daba a conocer la drástica decisión de la cúpula de Telecinco a la hora de cancelar el que llevaba siendo el programa de las tardes durante 14 años. Un durísimo varapalo por el que todos sus trabajadores se han visto obligados a buscar alternativas laborales de cara a un futuro cercano, entre los que está Belén Esteban. Y es que, pese a estar inmersa en otros proyectos como el de Sabores de la Esteban, la ex de Jesulín de Ubrique ha sido pieza clave del espacio televisivo al que le queda en la parrilla de la cadena de Fuencarral menos de un mes.

Esta situación no está siendo en absoluto sencilla para la también conocida como «princesa del pueblo» y así lo ha reflejado ella misma durante su última aparición pública con motivo de la presentación de sus nuevos gazpachos. Un momento que apuntaba a ser de lo más especial para Belén hasta que ha roto a llorar desconsoladamente, dejando entrever que su vida ha dado un giro drástico de 180 grados absolutamente inesperado para ella aunque, por ahora, no está vinculada al mundo de los videojuegos tal y como se había señalado: «Es una entrevista que hice con Nil Ojeda, estoy abierta a todo y va a haber muchas sorpresas pero en el mundo de los videojuegos, por ahora, no estoy. Si estaré, no lo sé», aclaraba, para después entrar en detalles: «Me hicieron Nil Ojeda y sus dos compañeros una entrevista maravillosa y muy contenta pero no, de verdad. Pero quién sabe, a lo mejor me hacen jugadora de la Nintendo. Todo lo que sea trabajo se hace», zanjaba, dejando así la puerta abierta a este ámbito, sobre todo ahora que sus apariciones en televisión penden de un hilo a raíz de la cancelación de Sálvame.

Por si fuera poco, en esta cita ha contado también con la compañía de Carlota Corredera. La que fuera maestra de ceremonias del programa de las tardes de Telecinco no ha querido dejar pasar la oportunidad de despejar su agenda para ayudar a la que fuera su compañera en la medida de lo posible. Un momento de lo más especial en el que la gallega ha posado frente a las cámaras con Belén Esteban y su nuevo gazpacho, demostrando así que el vínculo entre ellas es inquebrantable independientemente de lo que suceda en televisión.

Dadas las circunstancias y las emociones concentradas en el evento, Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse al sentir el cariño de la prensa y de profesionales de la televisión ahora que su etapa en ésta no atraviesa su mejor momento. No obstante, habrá que esperar al próximo mes de junio para saber si Telecinco tiene un hueco preparado para la ex del torero, o si por el contrario, su etapa en la pequeña pantalla ha llegado a su fin.