Fue el pasado miércoles cuando, a razón de la continuidad de Sálvame en Netflix -en formato docureality-, varios de los colaboradores del mítico programa pusieron rumbo a Miami. Concretamente, Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Víctor Sandoval, María Patiño y Chelo García Cortés. Y lo cierto, es que han bastado poco más de veinticuatro horas para que, todos ellos, sean protagonistas de varios titulares de la crónica social en nuestro país y lejos de nuestras fronteras.

A su llegada a la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida, los televisivos hicieron una primera para en Siéntese quien pueda, un talk show de Univisión, el canal líder de Latinoamérica, que conduce Álex Rodríguez, quien es, a su vez (y curiosamente), corresponsal en Miami para varios programas de la cadena insignia de Mediaset en España: El Programa de Ana Rosa y Socialité. «Yo estoy un tanto como asustada porque me dicen que estas personalidades de Sálvame son muy fuertes. Son de primer nivel, han estado 14 años de televisión en España. Tienen trayectoria», expresó Vanessa Arias, una de las colaboradoras de Siéntese quien pueda antes de la entrada en plató de los tertulianos. «La frase que siempre digo, ‘hasta luego, Maricarmen’, es de Belén», dijo por su parte Karla Gómez.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ ponen rumbo a Miami / Gtres

Ya en plató los colaboradores de Sálvame charlaron sobre los temas que más horas ocuparon en parrilla en los últimos días de emisión del programa a los mandos de Jorge Javier Vázquez, como la sonada separación de Gerard Piqué y Shakira -quien reside en precisamente en Miami desde hace un tiempo-, y la canción que la colombiana dedicó al futbolista tras su ruptura, en colaboración con el productor argentino Bizarrap, la BZRP Music Sessions #53. «Yo estoy con Shakira totalmente», afirmó Belén al tiempo que aseguró que, si ella hubiera sido cantante, le habría dedicado una canción a todos sus ex. Específicamente, a Jesulín de Ubrique: «A ese le hubiera dedicado un álbum entero en vez de una canción», dijo.

Si bien la de Paracuellos del Jarama no quiso ahondar en más detalles acerca del torero, ni contestar a preguntas sobre cuál es su relación actual con él, es de sobras conocido que la de la ex pareja es una guerra abierta que no tiene, al menos de momento, final feliz. Cabe recordar si no, las palabras que la princesa del pueblo dedico a Jesulín tras la entrevista que este concedió a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, el pasado mes de mayo. «¿Ha dado una entrevista a Bertín? Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual», señaló.

Belén Esteban en un plató de televisión en Miami / Univisión

«A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que estén cerca de ti dicen que no. En la cartita. Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», añadió.

Sus comienzos

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban se conocieron en 1995, durante el mejor momento a nivel profesional del gaditano, tras un cruce de miradas que derivó en una conversación y un flechazo, según ha contado en varias ocasiones la colaboradora de televisión. Ambos no decidieron hacer pública su relación hasta dos años más tarde de comenzar su romance.

Fruto de su amor, en el año 1999 nació su única hija en común, Andrea Janeiro. Un nacimiento que provocó la mudanza de la pareja a Ambiciones, la gran finca del torero, en Prado del Rey, en Cádiz, y que, lejos de afianzar su amor y su familia, sirvió para poner punto y final a su noviazgo en el año 2000, sin llegar a pasar por el altar.