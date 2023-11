Bárbara Rey contesta a las bombas de su hijo y toma una drástica decisión

Ángel Cristo, el hijo más discreto de Bárbara Rey, ha dado un paso adelante para adquirir protagonismo y arremeter duramente contra la vedette. Ha explicado cómo fue su infancia a su lado, le acusa de ser poco generosa y de darle demasiadas responsabilidades. No es un buen momento para Bárbara, quien acaba de perder a su hermano Salvador. La artista se ha desplazado hasta su tierra natal y desde allí ha hecho unas declaraciones para responder a las bombas que ha soltado Ángel en De Viernes, el nuevo programa de Telecinco presentado por Santi Acosta.

Bárbara Rey en Totana / GTRES

Bárbara Rey piensa que su hermano falleció justo ayer para que ella «no estuviera sola». Su hija Sofía no ha podido estar en el último adiós que la familia ha organizado para Salvador García por motivos profesionales. Sin embargo, Bárbara ha estado acompañada de su otra hermana y ha reunido el valor suficiente para acercarse a los reporteros que le estaban esperando. Ha hablado de su situación actual y ha explicado qué decisión ha tomado después de la entrevista que ha dado su hijo Ángel: no hablar mal de él.

Bárbara Rey da la cara tras la entrevista bomba de Ángel Cristo

Bárbara Rey con su hermana / GTRES

Bárbara Rey ha explicado cómo se siente después de despedirse de su hermano para siempre. «El último adiós siempre es muy doloroso, ya os lo he explicado», ha contado a la salida del cementerio. Después ha insistido en que no va a hacer declaraciones en contra de Ángel Cristo, pero sí ha dejado claro que tiene «la conciencia tranquila». El periodista Aurelio Manzano ha desvelado que le puso un mensaje a la actriz cuando descubrió que Ángel iba a hablar mal de ella. ¿Su respuesta? Reconoció que estaba dolida y prometió que nunca hablaría mal de él. Sus últimas declaraciones van orientadas en este sentido.

Según explican en Fiesta, Bárbara ha sido muy generosa con los reporteros y en ningún momento les ha intentado evitar. «Yo estoy tranquila porque mi hermano ahora está con mi madre y mi padre. Yo soy creyente y no sé si esto tiene que ver con la religión o no, lo que sí sé es que existe algo y por eso mis padres ahora le están esperando», ha declarado ocultando su expresión bajo unas gafas de sol.

Bárbara Rey toma una decisión con Ángel Cristo

Bárbara Rey en el funeral de su hermano / GTRES

Sin entrar en detalles, Bárbara Rey ha respondido a su hijo públicamente recordando que ella «tiene la conciencia tranquila». Cuando un reportero le ha preguntado sobre el distanciamiento entre Ángel y Sofía Cristo ha declarado: «Bueno, es que ella tiene adoración por mí y yo por ella». Después ha insistido en que para ella la familia es muy importante, por eso se está sintiendo arropada tras la muerte de su hermano.

Sofía Cristo no quiere que su madre se sienta culpable después de escuchar a Ángel en Telecinco y Bárbara ha prometido que puede estar tranquila en este sentido: «No, es que yo no me siento culpable». Cuando le han seguido preguntando por su hijo ha puesto encima de la mesa la decisión que ha tomado. «Es que no quiero escuchar nada de él, por favor». Después se ha marchado con el resto de su familia para superar juntos este bache tan complicado